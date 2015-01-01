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कार्रवाई:शहर के बीच दो स्पा सेंटर में देह व्यापार, 5 युवती, 2 युवक पकड़े,अंबामाता और भूपालपुरा थाना क्षेत्र में कार्रवाई

उदयपुरएक घंटा पहले
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दुर्गा नर्सरी राेड और सहेली मार्ग स्थित स्पा सेंटर से गिरफ्तार अभियुक्त।

अंबामाता और भूपालपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार में लिप्त पांच अभियुक्त युवतियाें और दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवतियां मुंबई और इंदौर की रहने वाली हैं। कार्रवाई अंबामाता थाना क्षेत्र के सहेली मार्ग स्थित एसबीआई वीआईपी ब्रांच के पीछे काॅम्पलेक्स में संचालित नेचर टच स्पा सेंटर और भूपालपुरा थाना क्षेत्र के दुर्गानर्सरी स्थित मंगलम फन स्क्वायर स्थित एचटूओ स्पा सेंटर पर की गई। एएसपी गोपाल स्वरूप एचटूओ स्पा सेंटर से मुंबई शाहीन कोलीवाड़ा निवासी शैलेष गायकवाड़ पुत्र भास्कर और इंदौर की दो युवतियां और नेचर टच स्पा सेंटर से चूरू रतनगढ़ ढढावत निवासी नरेंद्र कुमार पुत्र शिवलाल और तीन मुंबई की युवतियों को पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया हैं।

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