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खनन नीति:मेवाड़ में पर्यावरण संरक्षण के लिए फायदेमंद साबित होंगे खनन नीति में किए गए बदलाव

उदयपुर4 घंटे पहले
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  • खनन नीति को बदलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ड्राफ्ट तैयार

खनन नीति को बदलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ड्राफ्ट तैयार किया है। खनन नीति में बदलाव से मेवाड़ के खनन उद्योग को काफी फायदा होगा। इसके तहत स्थानीय मामलों की सुनवाई हो सकेगी। मेवाड़ के पर्यावरण संरक्षण के लिए नई खनन नीति फायदेमंद हो सकती है।

क्षेत्र में 200 से भी ज्यादा खाने हैं, लेकिन क्षेत्र में अवैध खनन की समस्या आम है। अंधाधुंध खनन से अरावली पर्वतमाला को लगातार नुकसान भी हुआ है। ऐसे में ड्रोन आदि तकनीकी माध्यम से निगरानी और आंकलन क्षेत्र के पर्यावरण के लिए भी सही साबित हो सकता है। जुर्माना दोगुना करने से क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक की दिशा में बेहतर कदम हो सकेगा। यह इसलिए भी कारगर हो सकती है क्योंकि क्षेत्र में ग्रामीणों को भी खनन माफिया से हर दिन जूझना पड़ता है। 4 हेक्टेयर से अधिक पर माइनिंग की छूट मिलती है तो क्षेत्र में कई बड़ी कम्पनियां आने की संभावना है।

इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लीज की सीमा बढ़ाए जाने से आय भी होगी। लीज निरस्त करने के अधिकार उदयपुर के अलावा बाकी तीन जिलों में होने से मामलों की जल्द सुनवाई हो सकेगी। मुख्यालय होने से आए दिन राज्य भर की समस्या का निपटारा भी उदयपुर में होता है, लेकिन अतिरिक्त निदेशक को अधिकार मिलने से प्रक्रिया आसान होने के साथ यहां की समस्याओं और क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। क्योंकि उदयपुर में चल रहे कई मामलों का बोझ कम होगा।

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