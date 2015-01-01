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पहाड़ों पर बर्फबारी का असर:शूल सी चुभी सर्दी, 24 घंटे में 4 डिग्री गिरा रात का पारा, 17 दिन बाद फिर 8 पर

उदयपुरएक घंटा पहले
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  • पहाड़ों पर बर्फबारी से दिन का पारा 0.6 डिग्री लुढ़कर 20.8 डिग्री दर्ज हुआ

झीलों का शहर गुरुवार को सर्द हवा से ठिठुरा रहा। पहाड़ों में बर्फबारी के चलते यहां रात का पारा 24 घंटे में 4 डिग्री गिरकर 17 दिन बाद फिर 8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट रही, लेकिन सर्द हवा शूल से चुभती रही। माैसम विभाग के अनुसार गुरुवार काे उदयपुर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। एक दिन पहले यह 12.0 डिग्री, जबकि गत 29 नवंबर काे 8.1 डिग्री रहा था। रात का पारा एकाएक 4 डिग्री गिरने और ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का असर तेज हाे गया। दूसरी ओर, दिन का तापमान भी 0.6 डिग्री गिर गया।

बुधवार के 21.4 डिग्री के मुकाबले यह 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर में माैसम साफ रहा, लेकिन धूप का असर कम रहा। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी के तेवर तीखे रहे। असर मॉर्निंग वाॅक पर जाने वालों की सिमटती संख्या के रूप में दिखा। बता दें, इस महीने के 16 दिनाें में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री से 14.0 डिग्री के बीच रहा था। इस महीने रात का पारा ताे पहली बार 8 डिग्री पर आया हैं।

आगे : 21 तक 7 से 9 के बीच रहेगा रात का पारा
माैसम विभाग के मुताबिक 18 से 21 दिसंबर तक उदयपुर का न्यूनतम तापमान 7 से 9 और दिन का तापमान 20 से 22 डिग्री के बीच रह सकता है। विभाग के इस अनुमान के अनुसार उदयपुर में आने वाले चार दिनाेें में रातें और ठंडी होंगी और सर्दी में कोई रियायत नहीं होगी।

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