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कोरोना अपडेट:उदयपुर में कंट्रोल हुआ कोरोना, रोजाना घट रही संक्रमित मरीजों की संख्या

उदयपुरएक घंटा पहले
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उदयपुर में कोरोनावायरस से ग्रसित कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जहां 10615 पर पहुंच गया है।

उदयपुर में कोरोनावायरस संक्रमित मरीजों की संख्या अब कम होने लगी है। पूर्व में जहां उदयपुर में प्रतिदिन 97 मरीजों की औसत से संक्रमित मरीज सामने आ रहे थे। वहीं अब यह आंकड़ा घटकर 61 पर पहुंच गया है। शहर में गुरुवार को कोरोनावायरस से ग्रसित 55 नए संक्रमित मरीज सामने आए। जिसके बाद उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 10615 के आंकड़े पर पहुंच गई है।

गुरुवार को मिले संक्रमित मरीजों में से 29 उदयपुर के शहरी जबकि 26 उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हैं। इनमें से 6 कोरोना वारियर्स, 19 पूर्व में संक्रमित मरीजों के नजदीकी संपर्क में आने वाले लोग और 30 नए स्थानों पर संक्रमित मरीज मिले हैं।

शहर में अब कोरोना के 398 एक्टिव केस

उदयपुर में कोरोनावायरस से ग्रसित कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जहां 10615 पर पहुंच गया है। वहीं इनमें से अब तक 10109 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। जबकि अब तक उदयपुर में कोरोना से 108 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। ऐसे में उदयपुर में अब कोरोना के 398 के एक्टिव केस बचे हैं।

उदयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश खराड़ी ने बताया कि लगातार बढ़ रहे संक्रमित मरीजों के आंकड़े में अब कमी आ रही है। उदयपुर में कोरोनावायरस से ग्रसित 95% मरीज स्वस्थ होकर एक बार फिर अपने घर लौट चुके हैं। ऐसे में आम जनता भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करें ताकि संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सके।

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