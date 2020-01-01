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कोरोना अपडेट:उदयपुर में कंट्रोल हो रहा कोरोना, बुधवार को 5 नए संक्रमित आए सामने

उदयपुरएक घंटा पहले
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कोरोना वैक्सीन लगवाता हेल्थ वर्कर। - Dainik Bhaskar
कोरोना वैक्सीन लगवाता हेल्थ वर्कर।
  • उदयपुर में 21 फरवरी तक लागू रहेगी धारा 144।

लेक सिटी उदयपुर में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या दिनों दिन घट रही है। बुधवार को उदयपुर में कोरोना वायरस से ग्रसित पांच नए संक्रमित मरीज सामने आए। जिसके बाद उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 11751 के आंकड़े पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 11300 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। ऐसे में अब उदयपुर में कोरोनावायरस के 335 केस ही एक्टिव बचे हैं। बता दे कि बुधवार को उदयपुर में 352 लोगों ने कोरोनावायरस कब आए थे जिनमें 347 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।

उदयपुर में बुधवार को 64 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन किया गया। जिनमें कुल 6619 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगनी थी। लेकिन 2188 हेल्थ वर्कर मौके पर नहीं पहुंच। ऐसे में सिर्फ (66.94%) 4431 हेल्थ वर्कर ही टीकाकरण का लाभ ले पाए। वही उदयपुर में लगातार घट रहे संक्रमित मरीजों के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा धारा 144, 21 फरवरी तक लागू कर दी गई है। जिसके तहत वैवाहिक समारोह में अधिकतम 100 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शामिल हो पाएंगे।

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