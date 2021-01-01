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कोरोना अपडेट:लेकसिटी में कंट्रोल हुआ कोरोना, संक्रमित मरीजों का औसत घटकर पहुंचा 7

उदयपुरएक घंटा पहले
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उदयपुर में खाली हुआ कोरोना उपचार वार्ड। - Dainik Bhaskar
उदयपुर में खाली हुआ कोरोना उपचार वार्ड।

लेक सिटी उदयपुर में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने के साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी भी शुरू हो गई है। उदयपुर में संक्रमित मरीजों का औसत घटकर पिछले 10 दिनों से घटकर 7 पर पहुंच गया है। जो पूर्व में 150 मरीज प्रतिदिन को भी पार कर गया था। जो अब तक का सबसे कम है।

मंगलवार को उदयपुर में कोरोनावायरस से ग्रसित 7 नए संक्रमित मरीज सामने आए। जिसके बाद उदयपुर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 11746 पर पहुंच गया है। हालांकि इनमें से अब तक 11276 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। जबकि 116 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। ऐसे में उदयपुर में कोरोना संक्रमण के 354 केस ही एक्टिव बचे हैं।

उदयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश खराड़ी ने बताया कि संक्रमित मरीजों के आंकड़े में दिनोंदिन कमी आ रही है। उदयपुर की जनता की जागरूकता के बाद कोरोना अब कंट्रोल हो रहा है। खराड़ी ने कहा कि आम जनता अगर इसी तरह जागरूक रही। तो उदयपुर में बहुत जल्द कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा शून्य पर पहुंच जाएगा।

इस दौरान सीएमएचओ दिनेश खराड़ी ने 29 जनवरी तक उदयपुर में कोरोना वैक्सीनेशन का प्रथम चरण पूरा करने का दावा किया। खराड़ी ने कहा कि इसके बाद सिर्फ चुनिंदा हेल्थ वर्कर्स को ही टीका लगाया जाएगा। वहीं राज्य सरकार की अनुमति के बाद अब उदयपुर में द्वितीय चरण के हेल्थ वॉरियर्स को टीकाकरण की तैयारी शुरू कर दी गई है।

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