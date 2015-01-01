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कोरोना अपडेट:उदयपुर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, अब तक 83 की मौत 563 एक्टिव केस

उदयपुर18 मिनट पहले
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लेक सिटी उदयपुर में कोरोनावायरस संक्रमित मरीजों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है। शनिवार को भी उदयपुर में यही क्रम जारी रहा और कोरोनावायरस से ग्रसित 82 नए संक्रमित मरीज सामने आए। जिसके बाद मैं उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8144 के आंकड़े पर पहुंच गई है। उदयपुर में शनिवार को आए संक्रमित मरीजों में से 69 मरीज उदयपुर के शहरी जबकि 13 उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हैं। इनमें से 49 नए स्थानों पर कोरोनावायरस से मरीज मिले हैं जबकि 6 कोरोनावायरस वारियर्स और 27 पूर्व में आए संक्रमित मरीजों के नजदीकी संपर्क में आने वाले लोग हैं।

अब तक 83 की मौत, 7498 स्वस्थ होकर लौटे घर

उदयपुर में शनिवार शाम तक कोरोनावायरस से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़कर 8144 के आंकड़े पर पहुंच गई है। इनमें से अब तक 83 मरीजों की मौत हो चुकी है। वही 7498 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। ऐसे में अब उदयपुर में कोरोना संक्रमण के 563 मामले ही एक्टिव बचे हैं।

19 जनवरी तक लागू हुई धारा 144, शादी में भी 100 से ज्यादा मेहमान बुलाने पर लेनी होगी अनुमति

उदयपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने बताया कि शहर में लगातार बढ़ते कोरोनावायरस 19 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे में जो भी व्यक्ति धारा 144 की पालना नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शादी समारोह में भी 100 से अधिक व्यक्ति बुलाने पर अब जिला प्रशासन द्वारा अनुमति लेना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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