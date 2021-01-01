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एक अप्रैल से लागू होगी सामाजिक अंकेक्षण योजना:आंगनबाड़ी केंद्र पर मिलेगा हर लाभार्थी का डाटा, सामाजिक अंकेक्षण योजना के पायलट प्रोजेक्ट

उदयपुर3 घंटे पहलेलेखक: लता खंडेलवाल
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अब आंगनबाड़ी केंद्र पर विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों का पूरा डाटा मिल सकेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग 1 अप्रैल से सामाजिक अंकेक्षण योजना लागू करने जा रहा है। नरेगा योजना के बाद दूसरा महिला एवं बाल विकास विभाग होगा, जो सामाजिक अंकेक्षण कराने जा रहा है।

विभाग के शासन सचिव डाॅ केके पाठक ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट में उदयपुर सहित 12 जिलों को शामिल किया गया है। प्रदेश के हर आंगनबाड़ी केंद्र पर हर लाभार्थी का डाटा दिखे यह प्रयास विभाग 1 अप्रैल से लागू करने जा रहा है।

समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशक डॉ प्रतिभा सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वित्त एवं विनियोग विधेयक-2020 पर चर्चा के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर की जा रही सेवाओं की पारदर्शिता, गुणवत्ता, सुनिश्चित करने के लिए पायलट आधार पर सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता जताई थी। प्रोजेक्ट में उदयपुर के अलावा राजसमंद, जयपुर, जोधपुर, अलवर, करौली, सिरोही, बारां, अजमेर, बाड़मेर, जालौर व बीकानेर जिला शामिल है।

हर आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 6 सदस्यीय दल
सामाजिक अंकेक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट में चयनित जिलों के हर आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 6 सदस्य दल गठित किया गया है। इसमें वार्ड पंच, ग्राम साथिन आशा सहयोगिनी तथा सिविल सोसायटी के 3 सदस्य शामिल होंगे। इन सभी को सामाजिक अंकेक्षण के लिए जयपुर में दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है।

उदयपुर में 2800 केंद्र, 2 लाख लाभार्थी
बता दें कि प्रदेश में 62,500 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनसे लगभग 40 लाख से अधिक बच्चे, गर्भवती व धात्री महिलाएं विभाग की विभिन्न योजनाओं से जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं। उदयपुर में करीब 2800 केंद्र हैं। इनमें 1.50 लाख बच्चों सहित करीब 2 लाख गर्भवती आदि लाभांवित हो हैं।

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