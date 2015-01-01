पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

सरकार के खिलाफ सरकारी कर्मचारी:8 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

उदयपुर15 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • उदयपुर में सरकारी कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

उदयपुर में गुरुवार को वेतन विसंगति समेत अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कर्मचारियों ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले कर्मचारियों के हित में काफी वादे किए थे। लेकिन सरकार बनने के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने वादों को भूल गए हैं। कोरोना के बाद कर्मचारियों के साथ निंदनीय व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें पूरा वेतन तो दिया ही नहीं जा रहा साथ ही कर्मचारियों का बोनस तक रोक दिया गया है।

ऐसे में राजस्थान की कांग्रेस सरकार जल्द से जल्द कर्मचारियों के बोनस का ऐलान करें। इसके साथ ही लंबे समय से लंबित कर्मचारियों की 8 मांगों को पूरा करें। इस दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार ने समय रहते हमारी मांगे नहीं मानी तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा।

राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के उदयपुर जिला अध्यक्ष प्रदीप गर्ग ने बताया कि पिछले लंबे समय से प्रदेशभर के कर्मचारी अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही ऐसे में अब भी कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबाइडेन ने विस्कॉन्सिन और मिशिगन जीते, अब ट्रम्प की सत्ता में वापसी बहुत मुश्किल - विदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- समय आपके पक्ष में है। इसलिए इसका बेहतर सदुपयोग करें। पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी, आज वह बहुत ही सहज व आसान तरीके से हल हो जाएंगे। वस्त्र, आभूषण जैसी खरीदारी में भी समय व्यत...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें