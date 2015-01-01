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  • Dressed In The Decoration Of The Festival Of Deepotsav With Shreeji, Annakut Bhatti Pujan, The Content Of The Sakdi Starts To Be Proved

नाथद्वारा से खबर:दीपोत्सव के आगम के शृंगार में सजे श्रीजी, अन्नकूट भट्टी पूजन के साथ सखड़ी की सामग्री सिद्ध होना शुरू

उदयपुरएक घंटा पहले
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  • श्रीजी प्रभु के श्री चरणों में नुपुर, श्वेत फूलक साई जरी की चोली और चाकदार वागा धराया

कार्तिक कृष्ण सप्तमी शनिवार को श्रीजी प्रभु की हवेली में बालस्वरूपों को दीपोत्सव के आगम का शृंगार धराकर अन्नकूट का भट्टी पूजन कर सखड़ी की सामग्री सिद्ध होना प्रारंभ हुआ।भट्टी पूजन : शनिवार को श्रीजी में अन्नकूट महोत्सव के लिए भट्टी पूजन हुआ। प्रभु की सखड़ी की सामग्रियां सिद्ध होना प्रारंभ हुई। शनिवार को शाम 5 बजकर 34 मिनट पर पुष्य नक्षत्र में भट्टी पूजन हुआ। ॉ

संध्या आरती दर्शन खुलने के बाद श्रीजी के मुखियाजी, मुख्य पंड्याजी, अन्नकूट के मुखिया, श्रीजी के बालभोगिया व अन्य सेवकों की उपस्थिति में भट्टी पूजन हुआ। अन्नकूट की रसोईघर को विभिन्न चित्र सज्जा और मांडने आदि मांड कर सजाया गया। सर्वप्रथम भट्टियों का पूजन कुमकुम, अक्षत आदि से मंत्रोच्चार के बीच किया गया। पंड्याजी ने उपस्थित पूज्य मुखियाजी, बालभोगियाजी व अन्य सेवकों को कुमकुम, अक्षत से तिलक किया। बाद में सामग्री का बनानी शुरू की, जिसमें सर्वप्रथम मूंग और उड़द की दाल के सूखे वड़ों की सेवा प्रारंभ की गई।

भोग विशेष : मनोरथ के साज की भावना से श्रीजी को राजभोग व शयन भोग में कट-पुआ, केशरयुक्त सुवाली, पका गुंजा, खुरमा, खस्ता मठड़ी आदि अरोगाए गए।श्रीजी को धराया दीपोत्सव के प्रतिनिधि का शृंगार : मुखिया बावा ने शृंगार झांकी में श्रीजी प्रभु के श्री चरणों में नुपुर धराए। श्री अंग पर लाल सलीदार जरी की सूथन, श्वेत फूलक साई जरी की चोली और चाकदार वागा अंगीकार कराया। पटका सुनहरी जरी का और ठाड़े वस्त्र अमरसी धराए। श्री मस्तक पर फूलक साई श्वेत जरी की कुल्हे, तीन टीका, तीन त्रवल, पांच मोरपंख चन्द्रिका की जोड़ और बायीं तरफ शीशफूल सुशोभित किया गया।

श्री कर्ण में मकराकृति हीरा के कुंडल धराए। बायीं तरफ माणक की शिखा धराई गई। प्रभु को वनमाला का चरणारविंद तक तीन जोड़ी का भारी शृंगार धराया गया। माणक की प्रधानता सहित हीरे, मोती, पन्ना और जड़ाव सोने के आभरण धराए। पीठिका पर प्राचीन हीरे का जड़ाव का चौखटा धराया। त्रवल और टोडर दोनों धराए गए। कली, कस्तूरी आदि सभी माला धराई। राजभोग में पीले और श्वेत पुष्पों की दो मालाजी धराई गई। श्री हस्त में कमल छड़ी, हीरा के वेणुजी और दो वेत्रजी धराए। कंदरा खंड में लाल धरती पर सुरमा-सितारा के कशीदे के जरकोसी काम वाली, जिसमें चन्द्र, सूर्य, गाय, तथा पुष्पों का जरकोसी का काम की पिछवाई धराई गई। तकिया पर मेघश्याम और गादी तथा चरण चौकी पर सफेद बिछावट की गई। राजभोग झांकी में मुखिया बावा ने बालस्वरूपों की आरती उतारी।

कीर्तनकारों ने गुड़ के गुंजा, पुआ सुहारी, गोधन पूजत व्रज की नारी..., घर घर गोमय प्रतिमा धारी, बाजत रुचिर पखावज थारी..., गोद लीयें मंगल गुन गावत, कमल नयन कों पाय लगावत..., हरद दधि रोचनके टीके, यह व्रज सुरपुर लागत फीके..., राती पीरी गाय शृंगारी, बोलत ग्वाल दे दे करतारी... हरिदास प्रभु कुंजबिहारी मानत सुख त्योहार दीवारी...सहित विविध पदों का गान कर श्रीजी प्यारे को रिझाया।

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