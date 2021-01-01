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स्कूल अपडेट:सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के कारण इस बार 9वीं-11वीं की परीक्षा फरवरी में, 4 मई को शुरू होंगे बोर्ड एग्जाम

उदयपुरएक घंटा पहले
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4 मई को शुरू होंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। - Dainik Bhaskar
4 मई को शुरू होंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम।
  • मई में होने वाली परीक्षा बोर्ड 9वीं और 11वीं के एग्जाम पीरियड में होने वाले बदलाव को समझिए

हर साल फरवरी-मार्च में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम इस साल कोविड-19 के कारण 4 मई को शुरू होंगे। इसका असर अन्य क्लासेज के एग्जाम पर भी पड़ा है। अब स्कूल 9वीं और 11वीं के एग्जाम फरवरी में ही कराने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि नया सेशन जल्द शुरू हो सके और बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले समर वेकेशन शुरू हो जाएं।

ज्यादातर स्कूल 9वीं और 11वीं के एग्जाम ऑफलाइन करवाना चाहते हैं, जबकि कई पैरेंट्स अभी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी नहीं हैं, इसलिए ऑनलाइन का भी विकल्प उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा 10वीं और 12वीं के प्री-बोर्ड्स भी फरवरी में कराए जाएंगे। मार्च के आखिरी हफ्ते तक रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। उसके बाद अप्रैल में नए सेशन शुरू कर अप्रैल अंत में या 4 मई से पहले गर्मी की छुट्टियां होंगी। नए सेशन के 10वीं और 12वीं का समर वेकेशन इस बार 2 महीने का हो सकता है। फिलहाल स्टूडेंट्स व स्कूल 2 फरवरी के इंतजार में हैं, जब बोर्ड का टाइमटेबल जारी होगा। इन बदलावों पर एजुकेशनिस्ट संदीप बक्शी, कपिल सिंह, रीटा तनेजा, उर्वशी वर्मन और संजय पराशर से बात की।

1. एग्जाम समय से 1 महीने पहले
बोर्ड एग्जाम के मई में होने से 9वीं एवं 11वीं की परीक्षाएं 1 महीने पहले यानी फरवरी में शुरू होकर मार्च में खत्म हो जाएंगी।

2. नए सेशन में 12वीं की कक्षाएं मार्च से
बोर्ड की वजह से अप्रैल लास्ट से मई तक स्कूलों में 9वीं और 11वीं की कक्षाएं नहीं चल पाएंगी। एेसे में 1 महीने पहले ही कक्षाएं शुरू होंगी।

3. 9-11वीं के वेकेशन लंबे संभव
मई में बोर्ड होने से नए सेशन की 10वीं और 12वीं की कक्षाएं उस दौरान नहीं होंगी। ऐसे में समर वेकेशंस का पीरियड बढ़ सकता है।

कैप्सूल क्लासेज के लिए आ सकेंगे स्टूडेंट
लॉकडाउन के चलते बीते साल 11वीं क्लास में प्रैक्टिकल नहीं हो पाए। ऐसे में फरवरी में उनके लिए मॉक प्रैक्टिकल क्लास लगाई जाएगी। जहां हूबहू एग्जाम सेटअप में उन्हें प्रैक्टिकल का मौका दिया जाएगा। वहीं 9वीं व 11वीं के एग्जाम की वजह से 10वीं व 12वीं क्लास के समय को बदला जाएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग व 50% नियम की वजह से अधिकतर क्लासेज में बच्चे एग्जाम देंगे। इसलिए बोर्ड एग्जाम के पहले कैप्सूल क्लास लगाई जाएंगी। जहां बच्चे वन-ऑन-वन के आधार पर टीचर से मुलाकात कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। क्लासेज के लिए स्टूडेंट को निर्धारित समय मिलेगा।

दूसरे प्री बोर्ड्स का निर्णय कंसेंट फॉर्म के बाद
शहर के कुछ स्कूलों में दिसंबर में प्री बोर्ड्स कराए गए थे। दूसरे प्री बोर्ड्स के लिए पैरेंट्स को कंसेंट फॉर्म भेजा गया है। पैरेंट्स तय करेंगे कि वे किस मोड में एग्जाम देना चाहते हैं।

सैंपल पेपर्स आधारित होंगे एग्जाम
सीबीएसई की एकेडमिक वेबसाइट पर स्टूडेंट्स के लिए सैंपल पेपर्स जारी किए गए हैं, जिसके चलते पैटर्न व मार्किंग का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन पेपर पैटर्न की तर्ज पर ही एग्जाम के साथ प्री बोर्ड्स का पेपर बनाया जा रहा है। इसमें 20 प्रतिशत सवाल कॉम्पिटेंसी बेस्ड पूछे जाएंगे। साथ ही एग्जाम हर बार की तरह 3 घंटे का ही होगा।

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