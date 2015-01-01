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कलेक्टर और एसपी सहित अधिकारी पहुंचे:जमीन विवाद में माैत पर आठ हजार आदिवासी उतरे सड़कों पर, लगा जाम

उदयपुरएक घंटा पहले
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धरियावद से 15 किमी दूर नाड़ ग्राम पंचायत मुख्यालय के सारंगियाफला में जमीन विवाद में घायल किसान शांतिलाल मीणा की गुरुवार तड़के 3 बजे उदयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद सुबह देखते ही देखते प्रतापगढ़ जिलेभर से आदिवासी समाज के 7 से 8 हजार लाेग एकत्रित हाे गए और धरियावद-मूंगाणा के नाड़ मुख्य मार्ग तथा आसपास से आने-जाने वाले रास्ताें पर बैठकर चक्का जाम लगा दिया। जिसकाे खुलवाने के लिए एसपी और कलेक्टर ने समझाइश की लेकिन सुबह 7 बजे से लगा जाम देर रात तक भी नहीं खुलवा पाए। इस कारण से पुलिस और अन्य लोगों को भी 25 से 30 किमी की अतिरिक्त दूरी तयकर मौके पर पहुंचना पड़ा।

कलेक्टर-एसपी के सामने रखी मांगं, लेकिन सहमति नहीं बनी

कलेक्टर अनुपमा जोरवाल, एसपी चुनाराम जाट सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी माैके पर पहुंचे तो मृतक के परिवार एवं लाेगाें ने मांगें रखी। इस पर कलेक्टर ने परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए राज्य सरकार को लिखे जाने की बात कही। कलेक्टर ने कहा अगर नियम में होगा तो जमीन मृतक के परिजन के नाम कर दी जाएगी। परिजनों को सामाजिक न्याय विभाग से 8 लाख 25 हजार रुपए की सहायता राशि भी दिलवाई जाएगी। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को निर्देशित किया है। इन मांगों के जवाब पर ग्रामीण संतुष्ट नहीं हुए तो पुलिस व प्रशासन को धरना स्थल से बैरंग लौटना पड़ा।

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