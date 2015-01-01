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हादसा:उदयपुर के सुंदरवास इलाके के ओसवाल प्लाजा के बेसमेंट में लगी आग

उदयपुर8 मिनट पहले
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शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा
  • ओसवाल प्लाजा का फायर फाइटिंग सिस्टम लंबे समय से है बदहाल

उदयपुर में गुरुवार देर रात सुंदरवास इलाके में बने ओसवाल प्लाजा के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आज इतनी भयावह थी कि उसने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। जिसके बाद नगर निगम की फायर शाखा की टीम मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस पूरे घटनाक्रम में किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई लेकिन बेसमेंट में रखा सामान जलकर राख हो गया।

ओसवाल प्लाजा में रहने वाले महेश ने बताया कि ओसवाल प्लाजा में बीती रात धमाके के साथ बेसमेंट में आग लगी। यह धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने की कोशिशों में जुट गए। लेकिन आग नहीं बुझने पर नगर निगम की टीम को इस घटनाक्रम की सूचना दी गई।

हादसों को न्यौता देती बिल्डिंग

उदयपुर नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि ओसवाल प्लाजा का फायर फाइटिंग सिस्टम दुरुस्त नहीं है। ऐसे में निगम द्वारा बिल्डिंग मालिक को पूर्व में ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। लेकिन उन्होंने अब तक बदहाल सिस्टम को दुरुस्त नहीं करवाया। ऐसे में नगर निगम द्वारा फिर से नोटिस जारी कर अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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