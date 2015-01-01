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  • Freed 13 Child Laborers Going To Gujarat For Child Labor In Two Settlements, One Child Among Laborers, All Of Them Were Going To Rajkot And Surat

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बाल श्रमिक मुक्त:दो बसाें में बाल मजदूरी के लिए गुजरात जा रहे 13 बाल श्रमिक मुक्त कराए,श्रमिकों में एक बच्ची भी, ये सभी राजकोट और सूरत जा रहे थे

उदयपुरएक घंटा पहले
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उदयपुर. बाल श्रमिकों का रेस्क्यू करती टीम।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शुक्रवार रात काे बलीचा चाैराहे पर दाे निजी बसाें से एक बालिका सहित 13 बाल श्रमिकाें काे रेस्क्यू किया। यह सभी गुजरात के जुनागढ़, सूरत और राजकाेट में हाॅस्टल और हाेटल में खाना बनाने के काम के लिए जा रहे थे। प्राधिकरण की सचिव रिद्धिमा शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि गाेगुंदा से दाे बसें रवाना हुई। प्रतापनगर और गाेवर्धनविलास पुलिस काे सूचित कर बलीचा बाईपास पर बुलाया। दाेनाें बसाें काे रुकवाया। इसमें राजगुरु ट्रेवल्स में 10 बालक और एक बालिका, अंजनी पुत्र बस में 2 बाल श्रमिकाें का रेस्क्यू किया। सभी 18 साल से कम उम्र के थे, इसमें सबसे कम उम्र का एक 13 साल का बालक था। बातचीत में बच्चाें ने बताया कि 8000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से काम करने के लिए जा रहे थे।

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