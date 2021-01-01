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रफ्तार बनी हादसे का कारण:गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर 100 फीट गहरी खाई में गिरा मार्बल भरा ट्रेलर, चालक-खलासी ने कूदकर बचाई जान

उदयपुरएक घंटा पहले
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उखलियात के नजदीक खाई में जा गिरा ट्रेलर। - Dainik Bhaskar
उखलियात के नजदीक खाई में जा गिरा ट्रेलर।

उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बुधवार को मार्बल से भरा अनियंत्रित ट्रेलर 100 फीट गहरी खाई में जा गिरा। गनीमत रही कि हादसे के वक्त ट्रेलर में सवार चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। प्रत्यक्षदर्शी गोपाल के अनुसार तेज रफ्तार ट्रेलर गोगुंदा से तेज रफ्तार में आ रहा था। जिससे अनियंत्रित होकर ट्रेलर उखलियात सुरंग के नजदीक 100 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस दौरान ट्रेलर में सवार चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। उन्हें गंभीर चोटें आई हैं।

हादसे के बाद ट्रेलर में रखी मार्बल स्लाइड टूट गई।
हादसे के बाद ट्रेलर में रखी मार्बल स्लाइड टूट गई।

उधर, हादसे के बाद हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायल चालक-खलासी को अस्पताल पहुंचाया। हाईवे पेट्रोलिंग टीम के भगवत सिंह झाला ने बताया कि ट्रेलर की रफ्तार तेज थी जिसके चलते ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया।

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त ट्रेलर।
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त ट्रेलर।
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