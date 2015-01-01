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सम्मान:उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्कूलों और प्रतिभावान छात्राओं का किया सम्मान

उदयपुरएक घंटा पहले
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जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता और महिला एवं बाल विकास विभाग के साझे में बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ याेजना के तहत शिक्षा सम्मान पुरस्कार और जिला ब्रांड एंबेसेडर सम्मान समारोह राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल, रेजीडेंसी में गुरुवार को हुआ। इस मौके पर प्रतिभावान छात्राओं और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्कूलों को सम्मानित किया।

मुख्य अतिथि एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर ने छात्राओं को लगन के साथ लक्ष्य निर्धारित करते हुए जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जिला ब्रांड एंबेसेडर अंतरराष्ट्रीय स्केटर लब्धि सुराणा ने कहा की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। गौरवी सिंघवी ने छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। महिला अधिकारिता उपनिदेशक संजय जोशी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ याेजना के तहत जिले में बालिकाओं को सकारात्मक एवं सुरक्षात्मक वातावरण बनाने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में बताया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक मांधाता सिंह ने भारतीय प्रशासनिक एवं राज्य प्रशासनिक सेवाओं में चयन की प्रक्रिया, विषय-वस्तु, वैकल्पिक विषय का चयन एवं सामान्य ज्ञान की तैयारी और पाठ्यक्रम की जानकारी दी। संचालन देवकिशन परमार ने किया। समारोह में विभिन्न स्कूलों में 12वीं कक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली बालिकाएं- पार्वती पटेल, कीर्ति आमेटा, किरण कुंवर झाला, किरण व्यास, भाविका

वैष्णव, नीतू जोशी, जया मेनारिया, प्रेरणा टेलर, आयुषी सोनी, विद्या पालीवाल और 10वीं कक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली बालिकाएं शाजिया खिलजी, नंदिनी शास्त्री, खुशी पण्ड्या, सुनीता मेनारिया, रेखा मीणा, नीतू सुथार, आस्था यादव, पूनम जोशी, मेघना सुधार व स्नेहा सेठिया को सम्मानित किया। वहीं बालिका शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले स्कूल राबाउप्रावि अांबाफला, राबाउप्रावि खेमली, राबाउप्रावि नांदेशमा, रामावि कालोड़ा, राबामावि डबोक, राबामावि, मेनार, राबाउमावि सेक्टर-11, राबाउमावि मावली, राउमावि कुंडई का भी सम्मान किया।

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