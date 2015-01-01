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दशा सुधरी:जेटी और नाव बंद करने के आदेश से घबराया होटल, घाट का पुराना रूप लाैटाया

उदयपुरएक घंटा पहले
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  • दुर्दशा कब सुधरेगी...स्वार्थ के मलबे से पटा है पीछोला का रिंग रोड, अब यहां सख्ती जरूरी

भास्कर की खबरों के बाद प्रशासन ने सख्ती की तो पीछोला का ऐतिहासिक पंचदेवरिया घाट फिर मुस्कराने लगा। जेटी उतारने के लिए इस घाट को तोड़ने वाले होटल उदयकोठी प्रबंधन ने नगर निगम की चेतावनी के बाद गुरुवार को तुरत-फुरत मरम्मत कर इसे पुराने स्वरूप में लौटाया। लेकिन प्रशासन की ऐसी ही सख्ती की अभी दरकार बाकी है। पीछोला रिंग रोड को स्वार्थी तत्वों ने निर्माण सामग्री के मलबे और कचरे से पाट दिया है।

पहले
पहले

बारिश होने पर ये मलबा बहकर सीधा झील में जाएगा। साथ ही सड़क पर पड़ा कचरा हवा के साथ उड़कर झील कोे प्रदूषित कर रहा है। पीछोला झील को सुरक्षित करने के लिए प्रशासन को इस तरफ भी ध्यान देने की सख्त जरूरत है। उधर, पंचदेवरिया घाट पर रखी लाेहे की सामग्री को भी हटा दिया गया। एक बड़ा आयरन स्ट्रक्चर शुक्रवार काे कटर से काटकर हटाया जाएगा। निगम की टीमेें लगातार मॉनिटरिंग करती रहीं। आयुक्त हिम्मतसिंह बारहठ ने निगम अधिकारियों काे अतिरिक्त जेटी भी हटवाने के निर्देश दिए हैं।

अब
अब

खबर का असर

  • 15 दिसंबर : ऐतिहासिक पंचदेवरिया घाट ताेड़ने का मामला सबसे पहले दैनिक भास्कर ने उठाया।
  • 16 दिसंबर : नगर निगम प्रशासन ने गार्ड लगाए, लेकिन कार्रवाई नहीं की।
  • 17 दिसंबर : भास्कर ने फिर सवाल उठाए तो कलेक्टर के आदेश पर होटल को नोटिस दिया। घाट काे पुरानी स्थिति में नहीं लाने पर सख्ती कार्रवाई की चेतावनी।

पगडंडी में बदली रिंग रोड
एकलव्य काॅलाेनी-सीसारमा छाेर पर हजारों टन इमारती मलबा खाली किया जा चुका है। हालात ये हैं कि एक जगह ताे झील पेटे में ही इमारती मलबे का ढेर लगा दिया गया है, जबकि एकलव्य काॅलाेनी के पास 22 फीट की रिंग रोड अब किसी पगडंडी जैसी दिखने लगी है।

झील को अतिक्रमण से बचाने बनाई थी रोड

  • रिंग रोड बनाने के पीछे साेच यह थी कि फतहसागर की तरह ही लाेग यहां भी सुबह-शाम वॉक के लिए आ सकें और पीछोला का यह किनारा भी अतिक्रमण से बचा रहे।
  • 10 साल पहले एनएलसीपी के तहत काम हुआ। तब झील किनारे उपलब्ध जमीन के अनुसार 2100 में से 1550 मीटर लंबाई में रिंग राेड बनाई जा सकी। इस पर 6.21 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
  • निजी खातेदारी भूमि हाेने से तब 550 मीटर की लंबाई में रिंग राेड नहीं बनाई जा सकी।
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