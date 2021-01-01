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विधानसभा सत्र:अवैध खनन, हाईकाेर्ट बैंच की स्थापना, पानी सुविवि में भर्ती घोटाला पर सरकार को घेरेंगे

उदयपुर3 घंटे पहले
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  • मावली, झाड़ोल सहित अन्य विधायकों ने लिखवाए जनसमस्याओं से जुड़े प्रश्न

आगामी 10 फरवरी से शुरू हाेने वाले विधानसभा सत्र में मेवाड़ से विपक्ष के विधायकाें ने लिखित सवालाेें के माध्यम से भी गहलाेत सरकार काे घेरने की तैयारी कर ली है। कुछ विधायकों के सवाल लग भी चुके हैं। मावली विधायक धर्मनारायण जाेशी ने उदयपुर में हाईकाेर्ट बैंच की स्थापना, मावली और वल्लभनगर तहसीलों को जाखम बांध से पेयजल उपलब्ध कराने जैसे बड़े सवाल लगाए हैं।

झाड़ाेल विधायक बाबूलाल खराड़ी ने क्षेत्र की बड़ी समस्याओं और मांगाें की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया है। झाड़ाेल विधायक बाबूलाल खराड़ी ने सरकार से पूछा है कि झाड़ोल में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पुलियाओं, सड़कों की मरम्मत कब तक हाेंगी।

मिसिंग लिंक याेजना में सभी गांवाें काे सड़काें से कब तक जाेड़ा जाएगा? विधायक जाेशी ने मावली से भीलवाड़ा वाया साकरोदा-फलीचडा से नया स्‍टेट हाईवे बनवाने, डबोक से मावली स्टेट हाईवे पर स्थापित टोल बूथ और इनकाे लगाने के नियमाें की जानकारी मांगी है।

उन्हाेंने फतहनगर में ट्रोमा सेंटर और एंबुलेंस की स्‍वीकृति देने, नेहरू बाल संरक्षण कोष से अब तक हुए व्यय और जिले में पांच साल में प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत किसानाें काे दिए गए मुआवजे से लेकर भी लिखित सवाल लगाया है।

मावली विधायक ने अंबेरी में पहाड़ियों की अवैध कटाई पर मांगा जवाब

मावली विधायक धर्मनारायण जाेशी ने पूछा है कि क्या उदयपुर संभागीय मुख्यालय पर हाईकाेर्ट बैंच की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है? क्या सरकार बैंच स्थापित करवाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों? विधायक ने क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान के लिए सरकार से पूछा है कि मावली और वल्लभनगर तहसीलों को जाखम बांध से पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना प्रस्तावित है? जाेशी ने यह भी पूछा है कि उदयपुर जिले में दाे साल में टैंकर से पेयजल आपूर्ति पर कब-कब कितना-कितना व्‍यय किया गया? किन-किन गांवों में कितने-कितने टैंकर से पेयजल आपूर्ति की गई?

किसकी अनुमति से कट रही पहाड़ियां : धर्मनारायण जाेशी ने अंबेरी से पिंडवाड़ा और अंबेरी से कामलीघाट चाैराहे के बीच बड़े स्तर पर पहाड़ियाें की कटाई काे लेकर भी सवाल लगाया है। जाेशी ने सरकार से पूछा है कि पहाड़ियों की कटाई कर आवासीय और व्यवसायिक निर्माण किए जा रहे हैं? ये पहाड़ियां किस विभाग की अनुमति से काटी जा रही है? अवैध कटाई पर अब तक क्‍या कार्यवाही की?

एमएलएसयू में 2012 में हुई भर्ती की शिकायताें की जांच का क्या हुआ ?
जाेशी ने माेहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में यह सवाल भी लगाया है कि 2012 में हुई प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की कोई जांच लंबित है? वर्तमान में चल रही जांच समिति कब और किसके आदेश से गठित की गई? 2012 की भर्ती के संबंध में इससे पूर्व क्या कोई जांच की गई? कब और किसके आदेश से की गई और उसका परिणाम क्या रहा? इन जांचों के बाद नई जांच कमेटी बनाने का औचित्य क्या माना गया और अब हुई जांच कमेटियों का निष्कर्ष क्या रहा? अब तक इन कमेटियों पर कितना खर्चा किया गया?

किसान निधि में कितनों काे लाभ मिला : विधायक खराड़ी
झाड़ाेल विधायक ने सरकार से यह जानकारी भी मांगी है कि केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना से राजस्थान में कितने किसानों को लाभ मिला है? खराड़ी ने जनजाति क्षेत्र में बिखरी आबादी होने के कारण सरकार नियमों में शिथिलता देकर नए चिकित्सा केंद्र खोलने की तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाया है। झाड़ाेल विधायक ने क्षेत्र के स्कूल-काॅलेज और स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पदाें, जर्जर हाे चुके स्कूल भवनाें की मरम्मत काे लेकर भी सवाल लगाया है। उन्हाेंने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से क्षेत्र में हुए विकास की जानकारी भी मांगी है।

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