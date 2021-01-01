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कोरोना वैक्सीनेशन:उदयपुर में आज फिर से 21 केंद्रों पर होगा टीकाकरण, 11 हजार 219 हेल्थ वर्कर को फिर मिलेगा मौका

उदयपुरएक घंटा पहले
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कोरोना टीका लगाते हेल्थ वर्कर। - Dainik Bhaskar
कोरोना टीका लगाते हेल्थ वर्कर।

उदयपुर में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रथम चरण के लिए कुल 40 हजार 410 हेल्थ वर्कर का चयन किया गया था। लेकिन इसमें से अब तक सिर्फ 29 हजार 191 हेल्थ वर्कर ही वैक्सीन लगवा पाए हैं। ऐसे में अब उदयपुर में प्रथम चरण के 11 हजार 219 हेल्थ वर्कर्स का टीका लगना बाकी है। जिसके लिए उदयपुर चिकित्सा विभाग द्वारा आज फिर से 21 स्थानों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। जहां पर सभी हेल्थ वर्कर को आज वैक्सीन लगाई जाएगी यहां पर वह सभी लोग पहुंच सकते है। जो प्रथम चरण में शामिल थे। लेकिन किन्ही कारणों से अब तक वैक्सीन नहीं लगवा पाए।

कोरोना वैक्सीन लगवाते सीएमएचओ दिनेश खराड़ी।
कोरोना वैक्सीन लगवाते सीएमएचओ दिनेश खराड़ी।

उदयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश खराड़ी ने बताया कि आम जनता में वैक्सीनेशन को लेकर काफी भ्रांतियां थी। उसी का नतीजा रहा कि उदयपुर में अब तक 27% लोगों ने वैक्सीन का लाभ नहीं लिया है। ऐसे में चिकित्सा विभाग द्वारा आज अभियान के तहत शहर में 21 स्थानों पर फिर से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ताकि उदयपुर में हर हेल्थ वर्कर को कोरोना वैक्सीनेशन का सीधा लाभ मिल पाए। सीएमएचओ खराड़ी ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन पूरी तरह सुरक्षित और कोरोना से बचने का कारगर उपाय है। ऐसे में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए।

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