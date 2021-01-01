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  • In Bhinder, Congress Fielded Its Two Councilors As Independents Against Janata Sena, This Is The BJP's Bet On Congress In Salumbar

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नगर पालिका:भींडर में जनता सेना के खिलाफ कांग्रेस ने अपने 2 पार्षद निर्दलीय उतारे, सलूंबर में कांग्रेस पर भाजपा का यही दांव

उदयपुर3 घंटे पहले
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  • तीन नगर पालिकाओं के चेयरमैन पद के लिए नामांकन पूरे, नाम वापसी का आज अंतिम दिन

जिले की तीनाें पालिकाओं में नतीजाें के बाद चेयरमैन पद के दावेदराें के नामांकन हाे चुके हैं। गुरुवार काे नाम वापसी के बाद स्थिति पूरी तरह से साफ हाे जाएगी। बहुमत के आधार पर फतहनगर में भाजपा का, सलूंबर में कांग्रेस और भींडर मेें जनता सेना का पालिका चेयरमैन बनना लगभग तय है।

हालांकि चेयरमैन पद के लिए वाेटिंग 7 फरवरी काे हाेगी। भींडर में कांग्रेस ने रणनीति के तहत अधिकृत प्रत्याशी उतारने के बजाय कांग्रेस की ही दाे महिला पार्षदाें काे निर्दलीय मैदान में उतारा है।
फतहनगर : भाजपा ने मंजू काे और कांग्रेस ने नंदनी मीणा काे चेयरमैन प्रत्याशी बनाया है। यहां 25 में से 14 सीटें जीतकर भाजपा बहुमत में है। ऐसे में मंजू का चेयरमैन बनना तय है। बहुमत के बावजूद भाजपा पार्षद बाड़ाबंदी में हैं।

भींडर : भाजपा और कांग्रेस मिलकर भी नहीं बना सकते पालिका में बोर्ड
जनता सेना ने भींडर में निर्मला देवी काे प्रत्याशी बनाया है। दाे ही पार्षद हाेेने से भाजपा चुनावी मुकाबले में शामिल ही नहीं हुई। जबकि कांग्रेस ने पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने की बजाय माेनिका और लता चाैबीसा काे निर्दलीय प्रत्याशी बनाया है। यहां भाजपा और कांग्रेस आपस में मिल भी जाए ताे भी फिलहाल जनता सेना की गणित बिगड़ती नजर नहीं आ रही है।

सलूंबर: भाजपा ने कांग्रेस के वोट में सेंध मारने उतारा निर्दलीय प्रत्याशी
25 में से 15 वार्ड जीतकर कांग्रेस बहुमत में है। प्रद्युम्न का चेयरमैन बनना तय है। भाजपा ने प्रभुलाल काे अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। साथ ही कांंग्रेस के वाेट बैंक में सेंध मारने के मकसद से भाजपा ने अपने पार्षद कपिल लड्ढा काे भी निर्दलीय मैदान में उतारा है। जबकि हकीकत यह है कि जाेड़ताेड़ की कितनी ही काेशिश कर ली जाए लेकिन चेयरमैन ताे कांग्रेस का बनना तय है।

कांग्रेस-भाजपा की कोई चाल नहीं चलेगी : भींडर

वल्लभनगर में कांग्रेस-भाजपा की पुरानी दाेस्ती है। जनता सेना काे राेकने भींडर में पहले भी दाेनाेंं दलाें ने हाथ मिलाकर कांग्रेस का प्रधान और भाजपा का उप प्रधान बनाया था। लेकिन इस बार ये चाहे जाे चाल चलें और मैच फिक्स कर लें चेयरमैन ताे हमारा ही बनेगा।
-रणधीर सिंह भींडर, जनता सेना संस्थापक।

निर्दलीय उतारना हमारी रणनीति: देवेंद्र शक्तावत

भींडर में पार्टी प्रत्याशी की बजाय निर्दलीय काे उतारना चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। हमारी काेशिश है कि हमारा वाेट बैंक बढ़ जाए। इसलिए हमने अधिकृत प्रत्याशी नहीं उतारा हैं।
-देवेंद्र सिंह शक्तावत, निवर्तमान देहात उपाध्यक्ष, कांग्रेस।

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