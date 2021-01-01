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कार्रवाई:पत्रकार को धमकी देने के आरोपी को भेजा जेल, जांच अधिकारी पत्रकार के बयान लेने फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे

उदयपुर4 घंटे पहले
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दिल्ली की महिला पत्रकार रोहिणी सिंह को ट्वीट पर बलात्कार और हत्या की धमकी देने के आरोपी को माफी नहीं मिली। जांच अधिकारी एसआई रामनारायण उदयपुर से फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे, जहां महिला पत्रकार के बयान लेंगे।

आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। जबकि महिला पत्रकार ट्वीट कर आरोपी युवक को समझाकर छोड़ने का आग्रह भी कर चुकी थी। पत्रकार रोहिणी को उदयपुर निवासी युवक कपिल सिंह ने सोशल मीडिया पर बलात्कार और हत्या की धमकी दी थी। इस पर पुलिस ने आराेपी काे गिरफ्तार किया था। उदयपुर आईजी सत्यवीर सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉ. राजीव पचार के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी युवक कपिल सिंह मीणा पुत्र पदम सिंह मीणा निवासी, 69 लालपुरिया सेमारी उदयपुर को उसके एक रिश्तेदार मकान नंबर 281 ब्लॉक सेक्टर-14 गोवर्धनविलास से पकड़ा था।

एबीवीपी का नाम आने पर जताया विराेध
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने दिल्ली की महिला पत्रकार को सोशल मीडिया पर हत्या व दुष्कर्म की धमकी देने की घटना की निंदा की है। प्रांत मंत्री गुंजन झाला का कहना है कि एबीवीपी राष्ट्रहित-विद्यार्थी हित में काम करता है। फिर भी रोहिणी सिंह प्रकरण में आरोपी का नाम एबीवीपी से जोड़ा गया, जबकि वह एबीवीपी का सदस्य नहीं है। आईजी उदयपुर से आग्रह करते है कि वे आरोप का खंडन करें, नहीं तो एबीवीपी उचित विधिक कार्रवाई करेगी। इस पर अाईजी ने कहा कि आराेपी के साेशल मीडिया अकाउंट से ऐसा प्रतीत हुआ कि वह एबीवीपी से हो। अगर जांच में आरोपी एबीवीपी का सदस्य नहीं निकला तो वह सूचना भी सार्वजनिक की जाएगी।

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