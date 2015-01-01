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डेस्टिनेशन वेडिंग:उदयपुर में होगी कंगना रनोट के भाई अक्षत की शादी

उदयपुर13 मिनट पहले
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  • कंगना ने सोशल मीडिया पर शेयर की शादी की जानकारी

कंगना रनोट अपने भाई अक्षत की शादी को लेकर उत्साहित हैl कंगना ने अपने प्रशंसकों के साथ भाई की शादी की डिटेल शेयर की हैl यह शादी उदयपुर में होगीl कंगना ने यह भी बताया कि अक्षत की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए 10 नवंबर को उनका परिवार उदयपुर आ रहा हैl कंगना के घर में शादी का माहौल हैl कंगना वर्तमान में शादी की तैयारियों में लगी हुई हैl

अक्षत की डेस्टिनेशन शादी के बारे में कंगना ने ट्विटर पर लिखा, 'मेरे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा समय हैl मैं मेरे भाई की शादी उदयपुर में होस्ट करने वाली हूंl जहां के हम हैंl कोरोना के चलते उत्सव छोटा होगा लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं होगीl कंगना ने कहा कि उदयपुर में भाई की शादी की तैयारियां कर वह बहुत खुश हैl उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना के चलते ज्यादा लोगों को शादी में नहीं बुलाया गया हैl उन्होंने यह भी बताया कि 10 नवंबर को उनका परिवार उदयपुर पहुंच जाएगाl इसके बाद शाम 4:00 बजे का भोज है और यह शीश महल में होगाl डिनर के बाद सभी घरवाले महल का नौका विहार के जरिए आनंद लेने वाले हैंl

बता दे की लेक सिटी उदयपुर बॉलीवुड की हस्तियों के साथ ही देश की नामी-गिरामी हस्तियों की भी शादी का गवाह बन चुका है। इस पहले देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी भी उदयपुर में हुई थी। जिसमें देश दुनिया के कई जाने पहचाने कलाकार उदयपुर पहुंचे थे।

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