पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

उम्रकैद की सजा:लूट और वृद्ध की हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद, एडीजेे-4 के पीठासीन अधिकारी ने सुनाया फैसला

उदयपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

घर में घुसकर नगदी और जेवर लूटकर वृद्ध की हत्या के मामले में दोषी खेरोदा मावली डांगीयान निवासी प्रवीण पुत्र किशनलाल मेहता, बाठेड़ा खुर्द निवासी राधेश्याम उर्फ राजू मेनारिया आर मेनार निवासी मनोज पुत्र घनश्याम मेनारिया को एडीजे-4 कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30-30 हजार रुपए अर्थदंड भी दिया। मामले में अपर लोक अभियोजक संदीप श्रीमाली ने पैरवी की।

प्रकरण के अनुसार 21 जून 2014 को जयकुमार जैन ने खेरोदा पुलिस को रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया कि पिछली रात को फूफाजी गजेंद्र जैन ने रात 3.30 बजे फोन पर सूचना दी कि तुम्हारे दादाजी भंवरलाल जैन की हत्या कर दी है। अहमदाबाद से उदयपुर आया और दादी अमृता बाई से बात की। उन्होंने बताया कि शाम को खाना खाने के बाद दादा और मैं छत पर सोने गए थे।

रात करीब 1.30 बजे 4-5 बदमाश आए ऐर हमें पकड़कर जेवर के बारे में पूछताछ की। दोनों के कपड़े से हाथ से बांध दिए और तुम्हारे दादा के मुंह में कपड़ा ठुस दिया। जिस कारण नीचे जाने के बाद उनको नगदी के बारे में बता दिया। उन्होंने नगदी ली आर गले से सोने की चैन निकालकर ले गए। दादा की कपड़ा ठूसने के कारण मौत हो गई।

बदमाशों के भागने के बाद आवाज लगाई तो पड़ोसी आए फिर सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने तीन अभियुक्ताें काे मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार और एक अपचारी को डिटेन किया है। तीनों अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने आईपीसी धारा 460, 394 और 302 में आजीवन कैद आर अर्थदंड की सजा सुनाई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें