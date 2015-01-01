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आंदोलन यात्रा:उर्दू बचाओ आंदोलन यात्रा के समर्थन में उतरे स्थानीय पैराटीचर्स और संगठन,राजकीय महाविद्यालयो में उर्दू संकाय स्वीकृत करने सहित  मांग की

उदयपुरएक घंटा पहले
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उर्दू भाषा और मदरसे सहित मुद्दे पर राज्य सरकार के रवैये के विरोध में उर्दू बचाओ आंदोलन को शहर के स्थानीय पैराटीचर्स और संगठनों का भी समर्थन मिला। 1090 किमी पैदल दांडी यात्रा पर निकले शमशेर भालू खान के समर्थन में कलेक्टर को ज्ञापन दिया। राज्य सरकार से मांग की गई कि मदरसा पैराटीचरों को थर्ड ग्रेड शिक्षक के समान वेतन पर स्थायी किया जाएं। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 350 (अ) को लागू करने के लिए गुजराल समिति की रिपोर्ट की अनुपालना, सभी राजकीय महाविद्यालयो में उर्दू संकाय स्वीकृत करने सहित मांग की।

स्थानीय पैराटीचर्स ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि शमशेर भालू खान की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। नहीं ताे यह बड़ा आंदोलन का रूप लेगा।सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरेगी, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम राज्य सरकार से अनुरोध करते है कि शमशेर भालू खान को दांडी यात्रा तक सुरक्षा और एंबुलेंस मुहैया की जाएं।

महासंघ ने भी सौंपा ज्ञापन : भाषाओं के सीखने पर पाबंदी के विरोध में मुस्लिम महासंघ ने राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद दानिश अली ने बताया कि उर्दू को बढ़ावा मिले। इसके लिए मुस्लिम महासंघ कोशिश करता रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री से अपने फैसले पर वापस गौर करने की मांग की। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद, राष्ट्रीय महासचिव के आर सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष हनीफ खान, प्रदेश उपाध्यक्ष याहया शाह आदि मौजूद रहे।

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