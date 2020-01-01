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लोकसभा अध्यक्ष:नाथद्वारा पहुंचे ओम बिरला, सपरिवार श्रीनाथ मंदिर में किए दर्शन

उदयपुर20 मिनट पहले
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नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। - Dainik Bhaskar
नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को अपने अल्प प्रवास पर उदयपुर पहुंचे। इस दौरान उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पर ओम बिरला का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जिसके बाद बिरला सड़क मार्ग से नाथद्वारा के लिए रवाना हुए। जहां उन्होंने श्रीनाथजी के दर्शन किए। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ उनकी पत्नी अमिता और बेटी अंजलि भी मौजूद रही। उन्होंने इस दौरान राजभोग प्रसाद भी चढ़ाया।

बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उनकी धर्मपत्नी अमिता बिरला।
बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उनकी धर्मपत्नी अमिता बिरला।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसके बाद नाथद्वारा में माहेश्वरी सेवा सदन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सिर्फ माहेश्वरी ही नहीं बल्कि हर समाज को मिल जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। ताकि समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। इस दौरान ओम बिरला के साथ राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहे। इससे पहले ओम बिरला का नाथद्वारा पहुंचने पर सम्मान किया गया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरला नाथद्वारा नगरपालिका के विकास कार्य उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। जिसके बाद ओम बिरला एक बार डबोक से दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी।

बता दें कि इससे पहले ओम बिरला शनिवार को निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंचे थे। इस दौरान दैनिक भास्कर से खास बातचीत में बिरला ने संसद में कैंटीन सब्सिडी खत्म करने समेत विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी थी।

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