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भींडर नगर पालिका:अध्यक्ष पद के लिए शुरू हुई जोड़-तोड़ की राजनीति, रणधीर सिंह ने लगाया आप बीजेपी और कांग्रेस पर गठबंधन का आरोप

उदयपुरएक घंटा पहले
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भींडर नगर पालिका। - Dainik Bhaskar
भींडर नगर पालिका।

उदयपुर की भींडर नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। 25 वार्ड की भींडर नगर पालिका में जनता सेना ने जहां तेरा वार्ड में जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस ने 10 और बीजेपी को 2 वार्डो में जीत मिली है। ऐसे में बहुमत जनता सेना के पास है। जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए जनता सेना की ओर से निर्मला भोजावत को मैदान में उतारा गया है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने किसी भी अधिकृत प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती लता चौबीसा और मोनिका साहू ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। जिसके बाद से ही कयास शुरू हो गए हैं कि भींडर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए जोड़-तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है।

जनता सेना में फैले असंतोष को लेकर कांग्रेस ने बदली रणनीति

भींडर नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर जनता सेना ने निर्मला भोजावत को अपना उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रही जनता सेना की कल्पना व्यास ने बगावत कर दी थी। जिसके बाद रणधीर सिंह भींडर को मान मनोहर कर मामला शांत करवाना पड़ा। अब इसी बगावत का फायदा उठाकर कांग्रेस पार्टी ने किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस जोड़-तोड़ कर भींडर नगर पालिका में जनता सेना को टक्कर देने की तैयारी में जुटी है।

रणधीर सिंह ने लगाया बीजेपी कांग्रेस पर आरोप

रणधीर सिंह भींडर ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन कर जनता सेना को हराने की कोशिशों में जुटी है। लेकिन भींडर में ऐसा नहीं होगा और जनता सेना की उम्मीदवार को जीत मिलेगी। रणधीर सिंह ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव से पहले जनता सेना की लोकप्रियता देख बीजेपी और कांग्रेस के नेता परेशान होने लगे हैं। ऐसे में जनता सेना को शिकस्त देने के लिए अब बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक जाजम पर आने लगे हैं।

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