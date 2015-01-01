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दीक्षांत समारोह:मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का 28 वां दीक्षांत समारोह 22 दिसंबर को होगा आयोजित

उदयपुर7 मिनट पहले
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  • राज्यपाल कलराज मिश्र वैज्ञानिक सुधीर कुमार मिश्रा होंगे शामिल
  • 13 कर्मचारियों को दीक्षांत समारोह में किया जाएगा सम्मानित

उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का 28 वां दीक्षांत समारोह 22 दिसंबर को आयोजित होगा। राजस्थान के राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र समारोह में उपाधियों का वितरण करेंगे। वही रक्षा विशेषज्ञ और वैज्ञानिक सुधीर कुमार मिश्रा छात्रों को दीक्षांत समारोह में संबोधित करेंगे।

सुधीर कुमार मिश्रा, वैज्ञानिक
सुधीर कुमार मिश्रा, वैज्ञानिक

धार गांव के बच्चे भी दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल

इस बार दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के गोद लिए गए गांव धार के 10 बच्चे भी भाग लेंगे। यह बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट छात्र-छात्राओं के प्रोसेशन का नेतृत्व करेंगे । यह प्रोसेशन कुलाधिपति के समक्ष मंच के सामने से होकर गुजरेगा। वही श्रेष्ठ कार्य करने वाले तेरा कर्मचारियों को दीक्षांत समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा।

कलराज मिश्र, राज्यपाल
कलराज मिश्र, राज्यपाल

राज्यपाल कलराज मिश्र दिलाएंगे प्रतिज्ञा

उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने बताया कि दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र छात्रों को प्रतिज्ञा दिलाएंगे। वही जाने माने रक्षा वैज्ञानिक सुधीर कुमार मिश्रा छात्रों को संबोधित करेंगे।

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