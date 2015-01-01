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यूआईटी से दूसरे दिन भी अच्छी खबर:अब 90 वर्ग मीटर पर तीन और 167 पर बना सकेंगे चार मंजिला इमारत

उदयपुरएक घंटा पहले
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  • नगरीय क्षेत्र भवन विनियम-2020 लागू

यूआईटी से दूसरे दिन भी आमजन के लिए राहत की बड़ी खबर आई। शहर में माॅडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम-2020 गुरुवार से लागू कर दिया गया है। इस नियम के तहत अब 90 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर तीन मंजिला (ग्राउंड+2) निर्माण हाे सकेगा। पहले इस श्रेणी के भूखंडाें पर दाे मंजिला (जी+1) निर्माण की ही अनुमति थी। इससे ज्यादा क्षेत्रफल वाले प्लॉटों पर भी निर्माण नियमों में रियायत दी गई है।

सचिव अरुण हसीजा ने बताया कि नए नियम लागू हाेने से शहरी क्षेत्र के मध्यम वर्ग के करीब एक लाख भूखंड धारकाें काे फायदा हाेगा। ये लोग अब जरूरत के अनुसार गृह विस्तार कर सकेंगे। बता दें, बुधवार को ही यूआईटी ने आमजन और पर्यटकों के लिए तीन बड़े फैसले किए थे।

सबसे बड़ा निर्णय अंबेरी, धोल की पाटी और गुखर मगरी (तीतरड़ी) में 3 आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग का था। इनमें 677 आवासीय और 113 व्यावसायिक प्लॉट होंगे। दूसरा फैसला अंबेरी स्थित जैव विविधता पार्क में पर्यटकों के लिए बटरफ्लाई पार्क और तीसरा निर्णय आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए चित्रकूट नगर, भुवाणा में ट्रैफिक पार्क बनाने को लेकर किया था।

350 वर्ग मीटर पर सड़क के साइज या अधिकतम जी+5 बिल्डिंग

नए नियमों के अनुसार अब 90 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर तीन मंजिला (ग्राउंड+2) निर्माण हाे सकेगा। पहले इस श्रेणी के भूखंडाें पर दाे मंजिला (जी+1) निर्माण की ही अनुमति थी। वहीं 167 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले भूखंड, जहां पहले तीन मंजिला (जी+2) निर्माण हाे सकता था। अब एेसे भूखंड के सामने 15 मीटर चाैड़ी सड़क हाेने पर चार मंजिला (जी+3) भवन बना सकेंगे। दूसरी ओर 167 से 350 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले बड़े भूखंड के आगे सड़क की चौड़ाई के हिसाब से मंजिलें बनाई जा सकेंगी। हालांकि इनकी अधिकतम ऊंचाई 18 मीटर (जी+5) ही हाेगी।

आमजन और यूआईटी को सुविधा-फायदे दिलाएगी नई व्यवस्था

आम लोगों को फायदा : अब साथ रह सकेंगे छाेटे भूखंड वालों के परिवार

खर्च घटेगा : नए नियम लागू हाेेने से अब छाेटे भूखंडाें पर भी लाेग अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार मंजिलें बना सकेंगे। इन लोगों की परेशानी यह थी कि जमीन कम होने से जरूरत जितने बड़े मकान नहीं बना पाते थे और अपना घर होने के बावजूद मकान या फ्लैट किराये पर लेना ही पड़ता था। इससे खर्च बढ़ता था।
शहर के पास घर : शहर लगातार डवलप हो रहा है, लेकिन जमीनें कम है। लोग शहर में या आसपास ही रहना चाहते हैं, क्योंकि यहां सभी सुविधाएं हैं। नए नियम से वर्टिकल डवलपमेंट होगा और शहर से दूर भी नहीं बसना होगा।

सरकार को फायदा : यूआईटी में बढ़ेंगे अतिरिक्त मंजिल अनुमति के आवेदन

आय बढ़ेगी : नया भवन विनियम नियम लागू होने से राजस्व पर भी सीधा असर होगा। शहर में छाेटे-छोटे भूखंडों पर अतिरिक्त मंजिल बनाने के नियम में रियायत मिलने से इन निर्माणों की विधिवत अनुमति के लिए आवेदन बढ़ेंगे। जानकारों का कहना है कि इससे यूआईटी की आय में भी इजाफा होगा।
अवैध निर्माण रुकेंगे : अब तक छाेटे प्लॉट पर बिना अनुमति ज्यादा मंजिल बनाने की शिकायतें मिलना आम बात थी। अब शिकायतों पर कार्रवाई में यूआईटी की मशक्कत बचेगी। काेर्ट मेें जाने वाले मामलाेेें में कमी आएगी।

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