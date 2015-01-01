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आत्महत्या:शादीशुदा पार्टनर के साथ लिव-इन में रह रही नर्स ने अनबन पर फांसी लगाई,लैब टेक्नीशियन पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज

उदयपुरएक घंटा पहले
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सवीना थाना क्षेत्र में कई महीनों से अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रही आरएनटी मेडिकल कॉलेज में की महिला नर्स के शादीशुदा प्रेमी से अनबन होने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों ने सी ब्लॉक सेक्टर-14 सवीना निवासी आरएनटी में ही कार्यरत लैब टेक्नीशियन (एलटी) वीजू टीपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज करवाया है।

डीएसपी राजीव जोशी ने बताया कि इस मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।पुलिस के मुताबिक रेणु कुमावत (36) आरएनटी मेडिकल कॉलेज में बतौर नर्स सेवाएं देती थी। वह तलाकशुदा थी। वीजू टीपी से महीनों पहले उसकी मुलाकात प्रेम में बदल गई। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। बताया गया है कि बुधवार रात रेणु की वीजू से किसी बात पर अनबन हो गई।

इसके बाद रेणु ने कमरे में फांसी लगा ली। उसे एमबी चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को धीरेंद्र कुमार पुत्र रेवाशंकर कुमावत निवासी डागलियों की मादड़ी (सुखेर थाना) ने एलटी वीजू के खिलाफ रिपोर्ट दी। धीरेंद्र का आरोप है कि वीजू के परेशान करने और जान से मारने की धमकी देने के कारण उसकी बहन रेणु ने आत्महत्या कर ली। इस पर पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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