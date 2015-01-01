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गिरफ्तार:पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ घूमते एक गिरफ्तार

उदयपुरएक घंटा पहले
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सुखेर थाना पुलिस ने पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस के साथ घूमते पानेरियाें की मादड़ी, हिरणमगरी निवासी रमेश पुत्र स्व. बंशीलाल पानेरी काे गिरफ्तार किया है। आराेपी ने ससुराल पक्ष की तरफ से जान का खतरा हाेना बताते हुए हथियार साथ रखने की बात कही। थानाधिकारी आईपीएस प्रशिक्षु रंजिता शर्मा ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान आराेपी पुलिस काे देखकर भागने लगा। जिसे पकड़कर तलाशी ली, इसमें एक अवैध पिस्टल अाैर पांच जिंदा कारतूस मिले। पूछताछ में ऐराेपी रमेश ने बताया कि उसके तलाक काे लेकर ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा है। ससुराल वालाें ने जान से मारने की धमकी दे रखी हैं, इस डर से उसने हथियार रखा था। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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