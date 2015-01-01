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चुनाव:पंचायत चुनाव : पहले चरण के चुनाव 23 को, कल रवाना हाेेंगे मतदान दल, आठ को होगी मतगणना

उदयपुरएक घंटा पहले
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जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्याें के लिए हाेेने वाले पहले चरण की तैयारियां लगभग पूरी हाे चुकी है। रविवार काे मतदान दल रवाना हाेंगे। सुविवि परिसर, फतह स्कूल और आरसीए में शुक्रवार काे भी पीडब्ल्यूडी, यूआईटी और नगर निगम की टीमेें शुक्रवार काे दिनभर तैयारियों में लगी रही। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओपी बुनकर ने बताया कि पहले चरण में झाड़ाेल, फलासिया, काेटड़ा, सायरा और गोगुंदा पंचायत समिति क्षेत्र के लिए रविवार काे मतदान दल रवाना हाेंगे। मतदान 23 नवंबर काे सुबह 7.30 बजे से शाम 5 बजे तक हाेगा।

काेराेना संक्रमण काे देखते हुए मतदान बूथाें केे बाहर काेराेना से बचाव काे लेकर पाेस्टर भी लगाए जाएंगे। जिला निर्वाचन अनुभाग के प्रभारी माेहन साेनी ने बताया कि मतगणना चाराें चरण के चुनाव की एक साथ 8 दिसंबर काे जिला मुख्यालय पर हाेगी। जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। कलेक्टर चेतन देवड़ा ने मतदान दिवस पर संबंधित पंचायत समिति क्षेत्र में अवकाश घोषित किया है। 23 नवंबर को झाड़ोल, फलासिया, कोटड़ा, सायरा और गोगुंदा, 27 नवंबर को खेरवाड़ा, नयागांव, ऋषभदेव अाैर सराड़ा, 1 दिसंबर को मावली, कुराबड़, भींडर, वल्लभनगर, बड़गांव और गिर्वा जबकि 5 दिसंबर को लसाड़िया, सलूंबर, झल्लारा, जयसमंद और सेमारी पंचायत समिति क्षेत्र में अवकाश रहेगा।

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