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ऑपरेशन क्लीन:अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9159 ली. शराब जब्त, 15903 ली. महुआ वाश नष्ट किया

उदयपुर32 मिनट पहले
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अवैध हथकढ़ शराब नष्ट करता पुलिस का जवान। - Dainik Bhaskar
अवैध हथकढ़ शराब नष्ट करता पुलिस का जवान।

उदयपुर पुलिस ने बीते 15 दिनों में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्लीन के तहत 16 जनवरी से 31 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया गया था। जिसमें 210 केस दर्ज कर 191 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। इनके पास से पुलिस ने 1904 लीटर हथकढ़ शराब, 7255 लीटर अंग्रेजी और देसी शराब जब्त की। वहीं, 15903 लीटर महुआ वाश नष्ट भी किया।

तस्करों के वाहन से शराब जब्त करता पुलिस का जवान।
तस्करों के वाहन से शराब जब्त करता पुलिस का जवान।

उदयपुर पुलिस अधीक्षक डॉ राजीव पचार ने बताया कि जिले भर में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया था। जिसमें नाकेबंदी के साथ ही आम जनता की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। जिसके तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजीव पचार ने कहा की उदयपुर पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

अवैध शराब निर्माण की भर्तियों को ध्वस्त करते पुलिस के जवान।
अवैध शराब निर्माण की भर्तियों को ध्वस्त करते पुलिस के जवान।

उदयपुर पुलिस की कार्रवाई में अवैध शराब को नष्ट करने के साथ ही। जिन उपकरणों से शराब का निर्माण किया जा रहा था उन्हें भी तोड़ दिया गया है। पुलिस ने अपने अभियान में उदयपुर जिले में 15 से अधिक शराब की भट्टी यों को ध्वस्त किया है। तो साथ ही अवैध शराब के ट्रांसपोर्ट में काम में ली जाने वाहनों को जब्त किया है।

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