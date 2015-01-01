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पंचायत चुनाव 2020:उदयपुर में शुरू हुआ पंचायत का सियासी संग्राम

उदयपुर39 मिनट पहले
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  • 20 पंचायत समिति के 364 सदस्यों के लिए अब तक 96 नामांकन पत्र हुए दाखिल
  • 43 जिला परिषद सदस्यों के लिए अब तक 20 नामांकन पत्र हुए दाखिल

उदयपुर जिले में पंचायत चुनाव 2020 की सरगर्मियां तेज हो गई है। उदयपुर में चार चरण में होने वाले पंचायत चुनाव में 20 पंचायत समितियों के 652 ग्राम पंचायतों 43 जिला परिषद सदस्यों और 364 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होने हैं।

शुक्रवार को उदयपुर की तीन जिला परिषद सदस्यों के लिए 15 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। जबकि पंचायत समिति सदस्य के लिए 91 नामांकन पत्र शुक्रवार को दाखिल किए गए हैं। ऐसे में अब उदयपुर में जिला परिषद सदस्यों के लिए कुल 20 और पंचायत समिति सदस्यों के लिए कुल 96 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं।

चार चरणों मे यहां होंगे चुनाव

जिले में चार चरणों में होने वाले चुनाव कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण में झाड़ोल, फलासिया, कोटड़ा, सायरा व गोगुन्दा, द्वितीय चरण में खेरवाड़ा, नयागांव, ऋषभदेव और सराड़ा, तृतीय चरण में मावली, कुराबड़, भीण्डर, वल्लभनगर, बड़गांव और गिर्वा तथा चतुर्थ चरण में लसाडिया, सलूंबर, झल्लारा, जयसमंद व सेमारी में चुनाव होंगे।

नाम निर्देशन प्राप्ति, संवीक्षा एवं चुनाव चिन्हों के आवंटन का कार्यक्रम

निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार इन चारों चरणों में जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीद्वारों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि सोमवार 9 नवंबर की सुबह 11 से शाम 3 बजे तक रहेगी। प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा मंगलवार 10 नवंबर को प्रातः 11 बजे से की जाएगी। नाम वापसी बुधवार 11 नवंबर की अपराह्न 3 बजे तक की जा सकेगी और चुनाव चिन्हों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 11 नवंबर को ही नाम वापसी के बाद किया जाएगा।

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