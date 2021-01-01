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दो दिन और चलेगा अभियान, पांच लाख को पिलाएंगे दवा:पल्स पोलियाे अभियान, पहले दिन 2 हजार बूथ पर साढ़े 3 लाख बच्चों को पिलाई दवा

उदयपुरएक घंटा पहले
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कोरोना वैक्सीनेशन के बीच बच्चों को पोलियो से सुरक्षित रखने के लिए जिले में रविवार को तीन दिन के पल्स पोलियाे अभियान की शुरुआत की गई। पहले दिन हेल्थ वर्कर ने घर-घर दस्तक देकर 0 से 5 वर्ष तक के 3 लाख 57 हजार 50 बच्चों को पोलिया की खुराक पिलाई।

तीन दिन में जिले के 4 लाख 94 हजार 909 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आरसीएचओ डॉ. अंकित जैन ने बताया कि अभियान के लिए जिले में कुल 2 हजार 275 बूथ तैयार किए गए हैं। इसमें एक हजार 173 बूथ 2 सदस्यीय और 1 हजार 102 बूथ 4 सदस्यीय हैं। बूथ के अलावा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित अन्य जगहों पर भी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। रविवार को एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर और सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी ने भूपालपुरा बूथ पर पहुंचकर निरीक्षण किया और वहां नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाई।

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