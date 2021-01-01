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मिलेगी राहत:चांदपाेल पार्किंग के पास पंपिंग स्टेशन बनेगा, सीवरेज लाइन जाम न हाे

उदयपुरएक घंटा पहले
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  • गणगाैर घाट क्षेत्र में मेन होल दुरुस्त करने को लेकर तीसरे दिन भी जुटी रही टीमें

गणगाैर घाट-चांदपाेल मार्ग पर जाम हुई सीवरेज लाइन और मेन हाेल काे दुरुस्त करने का काम तीसरे दिन रविवार काे भी जारी रहा। तीन दिन से चल रहे प्रयास के चलते अब बागाेर की हवेली की फाटक के पास मेन हाेल उफनकर पीछाेला में जा रहे गंदे पानी काे राेकने में सफलता मिल पाई हैं।

रविवार काे झील सुरक्षा और विकास समिति के सदस्य तेजशंकर पालीवाल और स्मार्ट सिटी की टीम दिनभर चांदपाेल में लगी रही। सीवरेज के पुराने मेन हाेल नंबर-3 और 1 में पंप लगाकर जाम लाइनाें काे खाेलने का प्रयास किया गया। इसमें काफी सफलता भी मिली हैं। स्मार्ट सिटी की टीम ने चांदपाेल पार्किंग के काॅर्नर पर पंपिंग स्टेशन बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ताकि सीवरेज नेटवर्क जाम हाेने की समस्या ही नहीं रहे।

झील प्रेमियाें ने की झील की सफाई
झील हितैषी नागरिक मंच के सदस्यों ने चांदपोल क्षेत्र में पीछाेला में फेंकी गई शराब और पानी की 47 खाली बाेतलें निकाली। श्रमदान में हाजी सरदार मोहम्मद, सतीश मेवाड़ा, सोहन कल्याणा, किशोर गहलोत, दामोदर कुमावत, अंजली मीणा, निधि पोखरना, जसपाल सिंह, असहर और धीरज मेवाड़ा शामिल थे। मोहन सिंह चौहान, द्रुपदसिंह, गोपाल कुमावत, बंटी कुमावत और नंद किशोर शर्मा ने बारीघाट पर पीछाेला की सफाई की।

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