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काेराेना के बीच बाजार गुलजार:पुष्य नक्षत्र पर जमकर हुई खरीदारी, 70 कराेड़ रु. का काराेबार,शहरवासियाें ने इलेक्ट्राॅनिक्स, ज्वैलरी, ऑटाेमाेबाइल और रियल एस्टेट में किया इनवेस्ट

उदयपुर2 घंटे पहले
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पुष्य नक्षत्र के महा मुहूर्त के चलते शनिवार काे शहर के बाजार गुलजार रहे। शहरवासियाें ने इलेक्ट्राॅनिक्स, ज्वैलरी, ऑटाे माेबाइल के साथ रियल एस्टेट में भी जमकर खरीदारी की। लाॅकडाउन के बाद ठंडे पड़े बाजार काे इस त्याेहारी सीजन से बड़ी उम्मीदें हैं। शनिवार काे पुष्य नक्षत्र पर लाेगाें के खरीदारी के उत्साह काे देखते हुए व्यापारी भी खुश नजर आए। शनिवार काे इलेक्ट्राॅनिक बाजार में 2 करोड़, ज्वैलरी में 10 करोड़, रियल एस्टेट में 50 करोड़ और ऑटोमोबाइल में 8 करोड़ रुपए का काराेबार हुआ है। व्यापारियों का मानना है कि रविवार काे रविपुष्य याेग और धनतेरस पर भी बाजार में इसी तरह की राैनक रहेगी।

उम्मीद से ज्यादा हुई बिक्री, व्यापारियाें के चेहराें पर लाैटी खुशियां

इलेक्ट्राॅनिक : इलेक्ट्राॅनिक ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश शाह ने बताया कि इलेक्ट्राॅनिक बाजार में उम्मीद से ज्यादा खरीदारी हुई। बाजार में डेढ़ से 2 करोड़ रुपए की ब्रिकी हुई। लाेगाें ने वाशिंग मशीन औओर सर्दियां आने के बावजूद फ्रिज लेने में रूचि दिखाई। इसमें भी 25 से 20 हजार की रेंज के डबल डोर फ्रिज और 15 से 25 हजार की रेंज की ऑटोमैटिक वॉशिंग की ब्रिकी ज्यादा हुई है।

रियल एस्टेट : क्रेडाई उदयपुर के महामंत्री शांतिलाल जैन ने बताया कि लाेगाें ने इस बार खुद का घर लेने में ज्यादा रूचि दिखाई है। शहर भर में शनिवार काे अलग-अलग साइट पर 100 फ्लैट बिके। इससे रियल एस्टेट में 50 कराेड़ का काराेबार हुअा। त्याेहारी सीजन में कई तरह के अाॅफर्स के चलते अाैर लेकसिटी में घर की चाहत का सपना पूरा करने के लिए लाेगाें में काफी उत्साह दिखा।

ऑटोमोबाइल : अटाेमाेबाइल एसाेशिएशन के उपाध्यक्ष सुभाष सिंघवी ने बताया कि बाजार में शनिवार काे 50 काराें और 250 टू-व्हीलर की ब्रिकी हुई है। कारों की ब्रिकी से 6 करोड़ रुपए और टू-व्हीलर से 2 करोड़ की आय हुई है। इस बार मिड साइज की काराें अाैर बजट बाइक्स में लाेगाें का रूझान रहा। धनतेरस पर बाजार में ओर तेजी देखने की उम्मीद है।

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