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पटाखों के लिए प्रदर्शन:धार्मिक संगठनों और पटाखा विक्रेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

उदयपुर18 मिनट पहले
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  • पटाखों पर रोक के खिलाफ उदयपुर कलेक्ट्री पर किया विरोध प्रदर्शन

राजस्थान में दीपोत्सव पर पटाखा बिक्री और पटाखे फोड़ने पर लगी पाबंदी के खिलाफ शुक्रवार को उदयपुर में विभिन्न धार्मिक संगठनों और पटाखा विक्रेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विभिन्न धार्मिक संगठनों और पटाखा विक्रेता शुक्रवार को कलेक्ट्री पहुंचे और प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पटाखा विक्रेताओं का कहना था कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर इस तरह का फैसला लिया गया है। ऐसे में राज्य सरकार इस फैसले को वापस ले वरना प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा।

करोड़ों रुपए का होगा नुकसान

उदयपुर के पटाखा विक्रेताओं का कहना था कि राज्य सरकार का यह फैसला एकतरफा है। जबकि मंदी के इस दौर में पटाखा विक्रेता रोजी रोटी के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में दीपावली पर सरकार का यह फैसला पटाखा व्यवसायियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। अकेले उदयपुर में राज्य सरकार के इस फैसले से पटाखा विक्रेताओं को करो रुपए का नुकसान होगा।

धार्मिक संगठनों ने किया विरोध

उदयपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार संप्रदाय विशेष के दबाव में ऐसे फैसले ले रही है। ऐसे में राज्य सरकार अपने फैसले को वापस ले वरना प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा।

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