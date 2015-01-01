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  • Resentment Of Closing Of Online Education Of One Thousand Private Schools On 1.50 Lakh Girl Students, Resentment Among Parents

ऑनलाइन एजुकेशन:एक हजार निजी स्कूलों के ऑनलाइन एजुकेशन बंद करने का असर 1.50 लाख छात्राें पर, अभिभावकाें में नाराजगी

उदयपुरएक घंटा पहले
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  • अभिभावक बाेले- जब मामला कोर्ट में है, तो स्कूलों को फैसले का इंतजार करना चाहिए

जिले के करीब 1000 प्राइवेट स्कूलों ने गुरुवार से ऑनलाइन एजुकेशन बंद कर दिया। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बाद ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे करीब 1.50 लाख विद्यार्थी प्रभावित होंगे। स्कूलों के फैसले से अभिभावकों में भी नाराजगी हैं। अभिभावकों का कहना है कि जब मामला कोर्ट में है, तो स्कूलों को फैसले का इंतजार करना चाहिए।

अभिभावकों ने निजी स्कूल के फैसले को न्यायिक प्रक्रिया में अवरोध बताया। अभिभावक समिति के सदस्य और एडवोकेट प्रवीण खंडलेवाल का कहना है कि जब मामला न्यायालय में लंबित है तो इस तरह का फैसला न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पैदा करेगा। स्कूल प्रबंधन की तरफ से ऑनलाइन एजुकेशन बंद करना भी निंदनीय है। उन्होंने प्रबंधन से मांग की है कि हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक ऑनलाइन एजुकेशन बंद नहीं करें।

कोरोना काल में बच्चों की परेशानी वैसे भी बढ़ गई हैं। ऑनलाइन स्टडी बंद होने के बाद पढ़ाई पूरी तरह से छूट जाएगी। खुद निजी स्कूल ही सेशन बंद कर देंगे तो जीरो सेशन हो जाएगा। ऐसे में स्कूलों को फीस वसूलने का अधिकार भी नहीं रह जाएगा। बता दें कि फीस कटौती के आदेश में प्रदेश के निजी स्कूलों ने अनिश्चितकाल के लिए संचालन बंद करने का फैसला किया था।

इधर, शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति के जिला संयोजक कैलाश आचार्य का कहना है कि जब तक प्रदेश सरकार की तरफ से आरटीई भुगतान, अभिभावकों से फीस लेने की छूट और स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तब तक स्कूल का संचालन बंद रहेगा।

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