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गिरफ्तारी:दिन को ऑटाे चलाते और रात काे करते चोरियां, तीन गिरफ्तार, दाे की तलाश,सुखेर पुलिस की कार्रवाई, 9 जगह वारदातें कबूली

उदयपुरएक घंटा पहले
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सुखेर थाना पुलिस ने चाेरी के तीन आराेपियाें काे गिरफ्तार किया। पूछताछ में बदमाशाें ने शहर के अलग-अलग क्षेत्राें में 9 वारदातें करना कबूला है। थानाधिकारी आईपीएस प्रशिक्षु रंजीता शर्मा ने बताया कि प्रतापनगर चामुंडा मंदिर के पास निवासी जगदीश पुत्र मीठुलाल बालबेलिया, ढीकली नाथी तलाई निवासी साजन पुत्र देवा कालबेलिया, कुराबड़ जगत निवासी नाथू पुत्र माना रेबारी काे गिरफ्तार किया।

दाे बदमाश भगवती लाल खटीक और बाबूलाल रेबारी की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि तीन अभियुक्त दिनभर ऑटाे चलाते हैं और रात काे चाेरी की वारदाताें करते हैं। तीनाें अभियुक्ताें काे डिटेन कर थाने लाए और पूछताछ की। पूछताछ में अभियुक्ताें ने शहर में अलग-अलग जगह पर शराब ठेका, घराें, दुकानाें में चाेरी की वारदात करना कबूला है। पूछताछ में बताया कि लाल रंग की कार भगवतीलाल लेकर आया था। कार काे लेकर सेक्टर तीन से टेकरी की तरफ आने वाले राेड पर स्थित शराब के ठेके पर पहुंचे। वहां दीवार ताेड़ अंदर पहुंचे और शराब की पेटियां चुराई।

पेटियां भींडर निवासी भगवती लाल काे बेचकर आए। इसके अलावा रेबारियाें का गुड़ा में निर्माणाधीन मकान और सुखेर घाटी स्थित दुकान से केबल चाेरी, पायड़ा स्थित घर से चाेरी सहित अन्य जगहाें पर चाेरी की वारदात की। कार्रवाई में हेड कांस्टेबल अखिलेश कुमार, कांस्टेबल गाेविंद सिंह, डालाराम, राजेंद्र सहित शामिल थे।

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