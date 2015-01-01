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  • Rs. 500 On A 4 Size Paper Of 22 Paise. K4 Nate Used To Print, Main Accused Also Arrested, Two Accused Have Already Been Caught, Search For E friend Operator

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ई-मित्र संचालक:22 पैसे के ए-4 साइज के पेपर पर 500 रु. के 4 नाेट छापते थे, मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार,दो आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके, ई-मित्र संचालक की तलाश

उदयपुरएक घंटा पहले
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सरगना वसीम

अंबामाता थाना क्षेत्र के सज्जनगढ़ गेट के पास स्थित पराठा सेंटर संचालक से 17 नवंबर काे मिले 6 लाख रुपए नकली नाेट के मामले में फरार मुख्य सरगना काेटड़ा निवासी वसीम पुत्र गुलाम अहमद अब्बास काे पुलिस ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश जावरा से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त ने काेटड़ा स्थिति साथी ई-मित्र संचालक अमित पुत्र गट्टू लाल के साथ नकली नाेट बनाना कबूला है। इस पर अमित की तलाश में पुलिस टीमें मध्यप्रदेश भेजी है। जांच अधिकारी रामसुमेर ने बताया कि अभियुक्त नकली नाेट बनाने में कलर प्रिंटर का उपयाेग करते थे। पहले 500 रुपए का नाेट लेते और दाेनाें तरफ से स्कैन कर लेते।

फिर एक पेज पर दाेनाें साइड का कलर प्रिंटर निकालते, इसमें चार नाेट छपे हाेते। नाेट का कलर प्रिंटर आने के बाद प्रिंटर के एक साइड की फाेटाे काॅपी एक पेज पर और दूसरे साइड की फाेटाे काॅपी दूसरे पेज पर करते। फिर दाेनाें काे गाेंद से चिपकाकर 500 का नकली नाेट तैयार करते। इस प्रकार 22 पैसे के दाे ए-4 साइज के पेपर से 2000 रुपए तैयार कर लेते थे।

धाेखाधड़ी, शराब तस्करी के मामले में भी था लिप्त
मुख्य सरगना वसीम धाेखाधड़ी और शराब तस्करी में भी लिप्त रहा है। साथ ही छेड़छाड़ और मारपीट के मुकदमे भी दर्ज हैं।

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