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परिवहन मंत्री का BJP पर निशाना:खाचरियावास ने कहा- पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के लिए केंद्र जिम्मेदार, कृषि कानून के मुद्दे पर दलदल में फंस चुकी है मोदी सरकार

उदयपुर9 मिनट पहले
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परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा- केंद्र किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए कृषि कानून लेकर आई है। लेकिन, अब यही विधेयक केंद्र सरकार के लिए परेशानी बन गया है। - Dainik Bhaskar
परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा- केंद्र किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए कृषि कानून लेकर आई है। लेकिन, अब यही विधेयक केंद्र सरकार के लिए परेशानी बन गया है।

राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। मंगलवार को उदयपुर में खाचरियावास ने कहा कि सिर्फ भाषण से नहीं बल्कि राशन से काम चलता है। देश में दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन, केंद्र की मोदी सरकार आंखें बंद करके बैठी है। खाचरियावास ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री डेढ़ घंटे का भाषण देते हैं। लेकिन वह धरातल पर लागू नहीं होता। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं, कि भाषण भले ही वह डेढ़ मिनट का दें। लेकिन उसे धरातल पर लागू करें ताकि जनता को राहत मिले।

खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी के नेता राजस्थान सरकार को पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। जबकि, केंद्र की वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार अगर राजस्थान से एक्साइज ड्यूटी हटा दे तो राजस्थान के बाशिंदों को 30 से 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा। वहीं, राजस्थान सरकार द्वारा लागू वेट को लेकर भी खाचरियावास ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान को बजट नहीं दे रही। ऐसे में मजबूरन जनता के विकास कार्यों के लिए सरकार को वैट में बढ़ोतरी करनी पड़ी।

खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए कृषि कानून बनाया है। लेकिन, अब यही विधेयक केंद्र सरकार के लिए परेशानी बन गया है। बीते 6 साल में पहली बार मोदी सरकार की पहली बार परीक्षा हो रही है। इस बार मोदी सरकार दलदल में फंस चुकी है। जिससे निकलना अब बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया है। खाचरियावास ने कहा कि देश के अन्य नेताओं के साथ जिस सरकार ने वादाखिलाफी की है। उसका यही हश्र होना था।

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