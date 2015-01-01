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बिजली निगम:सौभाग्य योजना : लक्ष्य से 15 हजार ज्यादा कनेक्शन दिए, सबसे ज्यादा काेटड़ा में दिए

उदयपुरएक घंटा पहले
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  • दो साल में 1.17 लाख घर रोशन, अब दिसंबर तक देंगे कनेक्शन

इस साल 1 लाख 17 हजार से भी ज्यादा घरों में बिजली पहुंची गई हैं। दो साल पहले शुरू हुई साैभाग्य योजना के तहत जिले में एक लाख 2 हजार 198 निर्धन परिवारों तक कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य था। जिसे पूरा करने के साथ ही निगम की तरफ से 13 फीसदी ज्यादा कुल 1 लाख 17 हजार 506 कनेक्शन दिए गए। योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी परिवार को भी दिया गया।

योजना की मियाद तो मार्च में पूरी हो गई थी। वहीं, निगम अधिकारी का कहना है कि अभी योजना को विस्तार देने के साथ ही डेडलाइन को दिसंबर तक बढ़ाया जाएगा। बता दें कि केंद्र की योजना को अक्टूबर 2018 में शुरू किया था, इसके तहत मार्च 2020 तक कनेक्शन देने थे। सहज बिजली, हर-घर बिजली के उद्देश्य के साथ शुरू हुई योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया गया। वहीं काेटड़ा में सबसे ज्यादा 21 हजार 289 कनेक्शन दिए गए।

दिसंबर तक योजना का एक्सटेंशन
हर घर बिजली के उद्देश्य के साथ योजना शुरू हुई थी। पहले क्लोजर रिपोर्ट बन गई थी। लेकिन योजना में फिर से एक्सटेंशन दिया है। इससे दिसंबर तक योजना को बढ़ाया जाएगा।
गिरीश जोशी, अधीक्षण अभियंता, िवद्युत निगम

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