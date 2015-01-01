पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई:2000 लीटर महुआ वॉश नष्ट, 2 आरोपी को किया गिरफ्तार

उदयपुर28 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने इस कार्रवाई में 2000 लीटर महुआ वाश नष्ट की साथ ही 15 लीटर तैयार शराब जब्त कर नकली शराब बनाने वाली भट्टियों को नष्ट किया है।

उदयपुर पुलिस ने शनिवार को अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2000 लीटर महुआ वॉश को नष्ट किया। इसके साथ ही नकली शराब बनाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने यह कार्रवाई डाकन कोटड़ा गांव के आर्याफला की पहाड़ियों में कि जहां पर पिछले लंबे समय से अवैध शराब बनाई जा रही थी। आरपीएस पूजा नागर ने बताया कि आरोपियों द्वारा अंदरूनी पहाड़ी इलाके में नकली शराब बनाई जा रही थी। ताकि पुलिस और प्रशासन से बचा जा सके।

2000 लीटर महुआ वॉश नष्ट, 15 लीटर शराब जप्त

उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने इस कार्रवाई में 2000 लीटर महुआ वाश नष्ट की साथ ही 15 लीटर तैयार शराब जब्त कर नकली शराब बनाने वाली भट्टियों को नष्ट किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने रूपा और शंकर लाल नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारती के घर और ऑफिस से NCB को 86.5 ग्राम गांजा मिला, पति हर्ष के साथ गांजा लेने की बात कबूली - महाराष्ट्र - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें