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को-विन पार्ट 2:उदयपुर में शुरू हुआ वैक्सीनेशन का दूसरा चरण, कलेक्टर चेतन देवड़ा ने लगवाया कोरोना का टीका

उदयपुरएक घंटा पहले
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कोरोना वैक्सीन लगवातें कलेक्टर चेतन देवड़ा। - Dainik Bhaskar
कोरोना वैक्सीन लगवातें कलेक्टर चेतन देवड़ा।

उदयपुर में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। गुरुवार को उदयपुर में राजस्व विभाग के 850 अधिकारी कर्मचारियों को टीकाकरण की शुरुआत की गई। इस दौरान उदयपुर कलेक्टर चेतन देवड़ा ने कोरोना का पहला टीका लगवाया। जिसके बाद एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर को दूसरा और एडीएम सिटी अशोक कुमार को तीसरा टीका लगाया गया।

कोरोना वैक्सीन लगवातें एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर।
कोरोना वैक्सीन लगवातें एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर।

उदयपुर कलेक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। और कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय भी। लेकिन जनता में इसको लेकर काफी भ्रांतियां हैं। ऐसे में मैंने सबसे पहले टीका लगवाया है। ताकि आम आदमी की भ्रांतियों को खत्म किया जा सके।कलेक्टर ने बताया कि द्वितीय चरण के टीकाकरण के तहत फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगाया जा रहा है। जिसमें पहले चरण के तहत राजस्व विभाग के 850 अधिकारी कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। जिसके लिए जिले में 16 सेंटर तैयार किए गए हैं। इसके बाद 5 और 6 फरवरी को स्थानीय निकाय के 2597 फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद में 6 और 7 फरवरी को पुलिस विभाग के 2979 अधिकारी कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा।

निगरानी कक्ष में प्रतीक्षा करते उदयपुर कलेक्टर चेतन देवड़ा।
निगरानी कक्ष में प्रतीक्षा करते उदयपुर कलेक्टर चेतन देवड़ा।

बता दें कि उदयपुर में पहले चरण का कोरोना वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। जिसमें 29 हजार 592 हेल्थ वर्कर को टीका लगाया जा चुका है। ऐसे में अब राज्य सरकार के आदेश के बाद उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। जिसके तहत राजस्व विभाग नगर निकाय विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा।

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