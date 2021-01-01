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  • Shakeel Sheikh, The Main Mastermind Of Bike Thief Gang Of Kotra Cantonment, Arrested By The Police, 3 Henchmen Also Arrested

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पुलिस की बड़ी कार्रवाई:कोटड़ा छावनी की बाइक चोर गैंग के मुख्य सूत्रधार शकील शेख को पुलिस ने दबोचा, 3 गुर्गे भी गिरफ्तार

उदयपुर3 घंटे पहले
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  • 52 बाइकें जब्त, गैंग ने उत्तर गुजरात के साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाणा और राजस्थान के पिंडवाड़ा, नाथद्वारा, स्वरूपगंज और उदयपुर में की थी वारदातें

उत्तर गुजरात की साबरकांठा पुलिस ने अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के कोटड़ा छावनी का रहने वाला शकील शेख (27) इस गिरोह का मुख्य सूत्रधार है। शकील को इसके तीन गुर्गों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह के पास से 52 दुपहिया बरामद हुए हैं।

ये गैंग बाइक चुराने के बाद उसकी नंबर प्लेट तोड़ देती है, चैसिस नंबर भी घिस कर मिटा देती है। बरामद हुई 52 में से 14 बाइक का चैसिस नंबर घिस कर मिटाने का प्रयास हुआ है।

बरामद दुपहिया में नाथद्वारा के 8, उदयपुर के 6, सिरोही-पिंडवाड़ा की 7 मोटरसाइकिलें
सिरोही-पिंडवाडा की 7, स्वरूपगंज- आबू रोड से एक-एक, नाथद्वारा से 8, उदयपुर से 6, जबकि उत्तर गुजरात में साबरकांठा की 2, मेहसाणा की 12 व बनासकांठा की एक बाइक है। 14 दुपहिया कहां की है जांच की जा रही है। आरोपियों ने अपने- अपने ठिकानों पर चोरी की बाइकों को छुपा रखा था, जहां से बरामदगी की‌ गई है।

ये हैं गिरफ्तार आरोपी
शकील‌ रफीक शेख, नरेश नाथू भाई शंकरभाई मेघवाल (परमार) (22), गोगुंदा, छीपाला मोडी,उदयपुर, गोमाराम पनीयाराम बुंबडिया (21) कुकावास, कोटडा-उदयपुर, रमेश बतिया भाई जुमा भाई नागोतर (मीणा) (21) ऊपली सुबरी पोस्ट, कोटड़ा- उदयपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस को‌ इनके अन्य चार साथियों की भी तलाश है। ये हैं बादल गमार, सुरेश परेशराम, राजू अणदा बुंबडिया और लसन शान्तिया (सभी निवासी उदयपुर)।

बाज नाम से बनाई गैंग
ये गैंग 10 से 15 हजार रुपए में चुराई हुई बाइक बेच देता है। मुख्य सूत्रधार शकील छह साल से यह गोरखधंधा कर रहा है। दो बच्चों का पिता है। छठी तक पढ़ा है। इसने 2014 से दुपहिया वाहनों की चोरी शुरू की। बाज नाम से अपनी गैंग बनाई, जिसमें आठ सदस्य हैं।
उल्लेखनीय है कि शकील को एक साल पहले गुजरात पुलिस ने कोटड़ा पुलिस के सहयोग से इसके घर कोटड़ा से गिरफ्तार किया था। उस दौरान 45 बाइक उसकी निशानदेही पर बरामद की गई थी। यह शुरू में ठेले पर हर माल 10 रुपए में बेचा करता था।

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