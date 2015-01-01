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  • Super 30 Fame Anand Kumar Said To Fulfill The Dreams, It Is Necessary To Achieve The Goal, Through Webinar, Direct Communication With The Tribe Students

सीधा संवाद:सुपर-30 फेम आनन्द कुमार ने कहा- सपने पूरे करने के लिए लक्ष्य काे साधना जरूरी,वेबिनार से जनजाति विद्यार्थियों से किया सीधा संवाद

उदयपुरएक घंटा पहले
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आनन्द कुमार

नीट और जेइई परीक्षाओं का लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से “मोटिवेशनल स्पीच“ वेबिनार किया गया। वेबिनार को सुपर-30 फेम आनन्द कुमार ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए घरेलू संसाधन और आर्थिक परिस्थितियां रोक नहीं सकते हैं। सपने पूरे करने के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए साधना जारी रखनी होगी।

इस दौरान आनंद कुमार ने प्रतिभागियों से अपने जीवन के विभिन्न अनुभव भी साझा किए। राज्य के जनजाति विद्यार्थियों के लिए ‘टीएडी टेलेंट 200’ कार्यक्रम संचालित किया जा रहा हैं। जिसके तहत कक्षा 11 से विद्यार्थियों की इन परीक्षाओं के लिए तैयारी शुरू होगी। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आयुक्त जितेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि 200 चयनित विद्यार्थियों को वेबिनार में जोड़ा गया। उन्होंने बताया कि कक्षा 10वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 61 से 98 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का चयन किया।

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