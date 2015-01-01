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पंचतत्व:तपस्वी मुनि समकितरत्न विजय पंचतत्व में विलीन

उदयपुरएक घंटा पहले
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श्री जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक श्रीसंघ के तपस्वी मुनि समकितरत्न विजय शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। मुनि पेट से संबंधित रोग की शिकायत होने के चलते अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका कालधर्म हो गया। इसके बाद शनिवार दोपहर को कैलाश नगर से उनकी पालकी यात्रा निकाली। शिक्षा भवन चौराहा स्थित चौगान मंदिर के आराधना भवन में गुणानुवाद सभा हुई। श्रीसंघ के अध्यक्ष डॉ. शैलेन्द्र हिरण ने बताया कि मुनिश्री मूल रूप से भीम के रहने वाले थे। मेवाड़ देशोद्धारक आचार्य जितेंद्र सूरिश्वरजी के संपर्क में होने से वे समर्पित श्रावक बने। दस वर्ष पूर्व में उन्होंने दीक्षा ली। एक साथ 17 उपवास का पारणा भी किया था। गुणानुवाद सभा में कुलदीप नाहर, रोशनलाल मांडावत, धर्मचंद वासवाला, निर्मल सायरावाला, महेन्द्र तलेसरा आदि मौजूद थे।

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