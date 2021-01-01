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प्रदेश के सभी बड़े शहरों में उदयपुर सबसे सर्द:उदयपुर में लगातार छठे दिन सबसे सर्द रात, 0.60 गिरकर 3.6 पर आया रात का पारा

उदयपुरएक घंटा पहले
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शहर में रविवार को सुबह छाया कोहरा। - Dainik Bhaskar
शहर में रविवार को सुबह छाया कोहरा।

शीतलहर से ठिठुर रहे उदयपुर में लगातार छठे दिन रविवार को भी सबसे सर्द रात रही। अब यहां रात का पारा 0.6 डिग्री लुढ़ककर 24 घंटे में फिर से तीन डिग्री के आसपास पहुंच गया। हालांकि दिन के पारे में 2.6 डिग्री की बढ़ाेतरी दर्ज हुई है।

अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद शीतलहर के असर से शहरवासियों को दिन में भी ठंड से राहत नहीं मिली। माैसम विभाग के अनुसार रविवार काे उदयपुर का अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। यह एक दिन पहले 24.2 डिग्री था। वहीं न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री गिरकर 4.2 से 3.6 डिग्री दर्ज हुआ।

मौसम विभाग : अगले दो दिनों में 3 से 40 बढ़ेगा पारा
माैसम विभाग के मुताबिक जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अगले दो दिन न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी। एक फरवरी से 3 फरवरी तक न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री अाैर अधिकतम 26 से 28 डिग्री के बीच रहने का अनुमान लगाया है। ऐसे में आगामी चार दिनाें में ठंड से थाेड़ी राहत मिल सकती है।

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