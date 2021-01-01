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आत्महत्या:परिजन मेहमानों के लिए चाय बना रहे थे, युवक ने पशुओं के बाड़े में फंदा लगाकर दी जान

​​​​​​​जयसमंद4 घंटे पहले
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जावरमाइंस थाना क्षेत्र के ओड़ा गांव में एक युवक ने पशुओं के बारे में ताेलिया से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। केवड़ा चौकी प्रभारी सत्यनारायण ने बताया कि ओड़ा नाल फला निवासी चेतन (25) पुत्र नानालाल मीणा शनिवार दोपहर खाना खाने के बाद अपने मकान के पीछे स्थित मवेशियों के कच्चे मकान में सोने के लिए गया था।

इधर, घर पर आए मेहमानों के लिए परिजन चाय बनाकर मौके पर पहुंचे तो अंदर से दरवाजा बंद पाने पर दरवाजा तोड़ा तो घटना का पता चला। परिजन आनन-फानन में युवक को उदयपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के पिता नानालाल मीणा की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार अनुसंधान के बाद ही घटना के बारे में बताया जा सकता है।

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