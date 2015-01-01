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शिल्पग्राम:2021 में दो बार होगा उत्सव, पहले जनवरी, फिर दिसंबर में; 31 साल में पहली बार

उदयपुरएक घंटा पहले
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  • कोरोना एहतियात के साथ 22 से 31 जनवरी तक होगा महाेत्सव

साल 2021 में शिल्पग्राम महोत्सव दो बार होगा। वजह यह है कि कोरोना के कारण 2020 का यह मेला जनवरी 22 से 31 तक लगाना तय किया गया है। इसके बाद हर साल की तरह दिसंबर में भी उत्सव होगा। शिल्पग्राम के 31 साल में ऐसा पहली बार है। दरअसल इस साल इस महोत्सव की तारीख बढ़ाने के लिए पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के अधिकारियाें ने संस्कृति मंत्रालय, वेस्ट जाेन चेयरमैन औैर प्राेगाम कमेटी काे प्रपाेजल भेजा था। वेस्ट जाेन चेयरमैन ने जनवरी में महाेत्सव करवाने की प्रस्तावित तारीख दी है। हालांकि तब भी जिला प्रशासन की गाइडलाइन और काेराेना की स्थिति काे देखते हुए ही यह उत्सव होगा। बता दें कि इस मेले में हर साल 1.5 लाख पर्यटक आते हैं।

बदलाव : ओपन थियेटर में सिर्फ 1 हजार दर्शक ही बैठ सकेंगे

  • ओपन थियेटर में होने वाले कार्यक्रमों में 3 हजार लाेगाें की बजाय एक हजार काे ही एंट्री देंगे।
  • शाम को 2 घंटे के सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार 1-1 घंटे के हाेंगे।
  • हर साल 700 से 900 कलाकार आते थे, लेकिन इस बार 500 कलाकाराें काे ही बुलाएंगे।
  • 450 के करीब स्टाॅल की जगह साेशल डिस्टेंसिंग के साथ 200 से 250 दुकानें ही लगेगी। दाे दुकानाें के बीच एक दुकान बंद रहेगी।
  • पर्यटकाें का तापमान जांचकर हाथ सेनिटाइज किए जाएंगे।
  • मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।
  • टिकटों की बिक्री से निर्धारित करेंगे पर्यटकों की संख्या।
  • केंद्र की तरफ से कलाकाराें औैर जाेनल केंद्राें काे आमंत्रण पत्र देने का काम शुरू कर दिया है।
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